DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Un cayuco con 216 migrantes, 55 de ellos menores y 38 mujeres, llegó anoche a El Hierro
Los servicios de emergencia evacuaron a dos personas al hospital por problemas de salud tras llegar al puerto de La Restinga
El Estado deniega el asilo a menores derivados y los devuelve a Canarias
Un vaivén de idas y venidas. Aunque el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados con solicitudes de asilo parecía avanzar sin grandes contratiempos –especialmente después del tercer auto del Tribunal Supremo, que instó al Estado a asumir la atención de los niños en un plazo «improrrogable» de 15 días, cumplido el pasado 21 de noviembre–, el proceso vuelve a encontrarse con obstáculos. Al menos a uno de estos menores se le ha rechazado la petición de asilo cuando ya se encontraba en la Península. Una decisión que le obliga a regresar a Canarias, pese a que ya había iniciado un nuevo proyecto de vida.
Entierran en El Hierro a los cinco migrantes fallecidos durante su travesía en cayuco
Los cinco migrantes fallecidos que murieron el pasado fin de semana tratando de alcanzar El Hierro a bordo de dos cayucos han sido enterrados este martes en el cementerio de El Mocanal, en Valverde.
La muerte de cinco migrantes en El Hierro intensifica el grito de auxilio de Canarias a la UE y al Estado
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reclamó este lunes de nuevo auxilio a la Unión Europea y al Estado tras las cinco muertes de migrantes el pasado domingo al intentar llegar a El Hierro, elevando a 16 el número de víctimas mortales registradas en los últimos meses en las rutas migratorias próximas al Archipiélago. Las cifras son “escalofriantes” y demuestra que la situación sigue siendo de "emergencia y hacinamiento", lejos de haberse corregido o revertido.
Cuatro muertos en un cayuco que se quedó sin víveres a 30 kilómetros al sur de El Hierro
En la embarcación viajaban más de cien personas, algunas de las cuales presentan mal estado de salud, según los equipos de emergencias
Salvamento Marítimo rescata en El Hierro a 403 migrantes en dos cayucos
En las embarcaciones, localizadas durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, viajaban 41 mujeres y 9 menores
Una tesis de la ULL mejora la precisión en las pruebas de edad: "Hay un enorme margen de error. Los niños africanos tienen una maduración adelantada"
El médico y doctorando Isidro Miguel Martín Pérez está desarrollando junto a su hermano Sebastián Eustaquio, fisioterapeuta, un método "culturalmente sensible" que tiene en cuenta las diferencias en los rasgos madurativos de las distintas etnias
El PP respalda ahora en el Senado que todas las regiones acojan menores
La moción impulsada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sale adelante con la abstención de los socialistas
La ruta migratoria atlántica se enfría en África: ¿por qué cayeron las travesías en 2025?
El descenso del 59% en las detecciones de migrantes en la ruta desde África occidental a Canarias en 2025 se debe a la cooperación de la UE y los países africanos
El Estado apenas tramita el 34% de los expedientesde menores migrantes enviados por Canarias
El ministro Ángel Víctor Torres avisa de la escasa documentación de menores que remite el Gobierno canario, que se escuda en el bajo ritmo de las resoluciones de traslado a la Península
