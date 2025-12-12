La Policía Nacional alerta a todos los canarios: cuidado con esta estafa telefónica que puede vaciar tus cuentas bancarias

La Policía Nacional se encarga de proteger a la ciudadanía, alertándoles de las estafas que están a la orden del día e intentando paralizar cualquier tipo de fraude. La ciberdelincuencia ha aumentado notablemente con el avance de las tecnologías, por ello, las personas deben permanecer informadas por las autoridades.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Así funciona el fraude telefónico

Se trata de una estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de entidades bancarias, más concretamente un intento de estafa de vishing.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad "el vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima".

"Con este método los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de banca o de comercios online con el argumento de siempre, un problema de seguridad que afecta a tu cuenta bancaria, de criptoactivos o de compras online. Durante la videollamada te pedirán compartir la pantalla de tu teléfono y a partir de ese momento, si aceptas, estás perdido", advierten la Policía Nacional.

A partir de ahí, comienza la manipulación. Los falsos empleados presionan al usuario para que actúe con rapidez y verifique su identidad, proporcionando datos personales como contraseñas, números de tarjetas de crédito o códigos de seguridad.

Consejos para evitar la estafa

Tanto la Policía Nacional como el INCIBE recuerdan que ningún banco solicitas información confidencial para resolver incidencia. Por eso, ofrecen una serie de consejos a los ciudadanos para que no caigan en la trampa:

La víctima debe mantener la calma y no ceder ante la presión.

Nunca reveles información ni personal ni bancaria a menos que estés seguro de que la fuente es segura.

ni personal ni bancaria a menos que estés seguro de que la fuente es segura. No hagas clic en enlaces sospechosos : si durante la llamada telefónica, te proporcionan algún tipo de enlace o piden que visites un sitio web, no lo hagas.

: si durante la llamada telefónica, te proporcionan algún tipo de enlace o piden que visites un sitio web, no lo hagas. Cortar la llamada ante cualquier sospecha.

ante cualquier sospecha. Contrastar la información con fuentes de confianza, así como la empresa o servicio implicado a través de sus canales oficiales.

Por último, se debe avisar siempre a la Policía Nacional para que puedan poner en marcha una campaña de vigilancia y a través de ella, alertar a todos los ciudadanos e intentar reducir al máximo este tipo de timos.