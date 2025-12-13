La Aemet avisa de más lluvias y fuerte viento por la borrasca Emilia este domingo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias un predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se prevén lluvias ocasionales que serán más probables y frecuentes en la provincia occidental, y no se descartan chubascos localmente fuertes, pudiendo estar acompañados de aparato eléctrico en la madrugada, así como aguaceros y tormentas en las aguas costeras asociados a la borrasca Emilia.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo un ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros ascensos de las máximas en vertientes sur de las islas montañosas.

Además, se prevén heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma, en cotas superiores a 1900 metros.

Viento y temporal de mar

El viento será de componente norte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste de las islas montañosas así como en cumbres expuestas a primeras horas, disminuyendo durante la mañana.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noroeste de fuerza 6 o 7, ocasionalmente 8, que amainará de madrugada a norte o noreste de fuerza 4 o 5.

También se prevé mar gruesa o muy gruesa disminuyendo de madrugada a fuerte marejada, y mar de fondo del norte o noroeste de 5 o 6 metros, disminuyendo de madrugada a 4 o 5 metros. Las costas del archipiélago también registrarán aguaceros y ocasionalmente tormentas, informa Efe.

José Pérez Curbelo

Estas son las predicciones por islas para este domingo:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias en general débiles durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noreste amainando a flojo del noroeste desde primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 14 20

Caída de árbol en Haría por la borrasca Emilia, este sábado, 13 de diciembre de 2025 / La Provincia

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias en general débiles por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noreste amainando a flojo del noroeste desde primeras horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 21

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia / Álvaro Sanz

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias en especial durante la segunda mitad del día, sin descartar chubascos localmente fuertes en el noroeste. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros ascensos de las máximas en costas orientadas al sur. Podrán darse heladas débiles en cumbres. Viento de componente norte con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres expuestas y en medianías altas de la vertiente sur a primeras horas, disminuyendo durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales sin descartar que sean en forma de chubascos localmente fuertes. Las lluvias serán menos probables y de carácter débil en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros ascensos de las máximas en costas. Heladas débiles en cumbres. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en zonas expuestas amainando a flojo del norte a partir del mediodía; en cumbres centrales, viento del norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes durante la madrugada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 23

La Provincia

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Lluvias ocasionales en especial en el norte, sin descartar chubascos localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en cumbres y ligeros ascensos de las máximas en costas orientadas al sur. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste y en cumbres expuestas. Será más intenso a primeras horas de la madrugada, cuando se prevén rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde se esperan lluvias ocasionales sin descartar que sean en forma de chubascos localmente fuertes. Las lluvias serán menos probables y de carácter débil en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste y en cumbres expuestas. Será más intenso a primeras horas de la madrugada, cuando se prevén rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte. Lluvias ocasionales, especialmente en esta última zona. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en cumbres y ligeros ascensos de las máximas en costas orientadas al sur. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y en cumbres expuestas. Será más intenso a primeras horas de la madrugada, cuando se prevén rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 13 16