La borrasca Emilia deja 1.130 incidentes en Canarias: caída de árboles, cortes de luz y viviendas anegadas en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote

La borrasca Emilia ha golpeado con fuerza al archipiélago canario dejando un balance de más de 1.130 incidencias registradas entre el viernes y el sábado por la tarde, principalmente relacionadas con fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje, aunque ninguna de ellas de gravedad. Las islas más afectadas han sido Gran Canaria y Tenerife, según el 112 Canarias, que coordina las emergencias en todo el archipiélago.

En la isla de Gran Canaria se han reportado 680 incidentes, mientras que en Tenerife han sido 340, afectando especialmente a zonas urbanas y costeras. La mayoría de los avisos han sido por caída de ramas, árboles, farolas, adornos navideños, placas solares y otros objetos desplazados por el viento, que han terminado en la vía pública generando situaciones de riesgo.

En el caso de Gran Canaria, el municipio capitalino Las Palmas de Gran Canaria ha gestionado 257 actuaciones, todas por daños materiales. También se han producido incidentes en Telde, Ingenio y Gáldar, donde el fuerte oleaje ha impactado directamente sobre varias viviendas, especialmente en zonas como El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba, obligando al desalojo preventivo de residentes.

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

El Ayuntamiento de Gáldar ha pedido a los vecinos de segundas residencias en la costa que eviten desplazarse hasta la zona y ha habilitado el pabellón deportivo municipal como alojamiento temporal para quienes lo necesiten.

Tenerife, por su parte, mantiene activo el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) en situación de Alerta Máxima desde el viernes por la tarde. Según el último balance del Cabildo de Tenerife, se han contabilizado 235 incidencias, todas sin daños personales.

Las más comunes han sido caídas de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano por las rachas de viento que alcanzaron hasta 146 km/h en Izaña, con registros de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas del Teide, y más de 60 km/h sostenidos en zonas de medianías. Además, se han producido temperaturas de hasta -4 ºC en el Parque Nacional del Teide, donde la nieve alcanza más de medio metro de espesor.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha reiterado que la borrasca continúa activa y que se espera un incremento de las lluvias y nevadas, especialmente en zonas altas. "Es fundamental mantenerse protegidos y extremar la precaución", ha señalado, al tiempo que ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

También la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, ha asegurado que todos los recursos permanecen activos, bajo la coordinación del CECOPIN, con vigilancia permanente y sensores en zonas de riesgo de inundación, aunque por ahora no se han detectado crecidas significativas.

En Fuerteventura, se han reportado inundaciones en viviendas del municipio de Puerto del Rosario, donde los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a dos personas atrapadas en su vehículo al intentar cruzar un barranco.

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia / Álvaro Sanz

En Lanzarote, las localidades de Arrecife y Tías también han sufrido anegamientos, con más de 50 intervenciones del Consorcio de Emergencias. En La Gomera, el Cabildo ha notificado una decena de incidentes por caída de piedras, ramas y cables, y problemas puntuales en el suministro eléctrico en Valle Gran Rey.

El paso de la borrasca Emilia por Lanzarote (13/12/2025) / Adriel Perdomo/Efe

Por su parte, en Agaete (Gran Canaria) también se han detectado interrupciones temporales en la red eléctrica.

Impacto en transporte y servicios esenciales

El fuerte viento ha provocado retrasos y desvíos en el Aeropuerto de Tenerife Norte, aunque sin mayores consecuencias. El transporte marítimo entre islas ha mantenido la operatividad normal, a pesar de la advertencia de oleaje intenso, especialmente en horas de pleamar entre las 20:40 y las 21:20 horas del sábado.

Según la empresa Endesa, se han producido cortes puntuales de luz que han sido atendidos progresivamente. Además, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz habilitó un albergue con capacidad para 20 personas, utilizado por dos.

La Provincia

Los registros de lluvia han sido especialmente significativos en el sur de Tenerife. En Arico se superaron los 60 mm acumulados, mientras que en Güímar y Arafo también se reportaron precipitaciones destacadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso naranja por lluvias intensas, con acumulados de hasta 30 mm/hora y la posibilidad de que las rachas de viento superen los 90 km/h en zonas altas. Se espera que el sábado continúe siendo el día más adverso del episodio meteorológico.

Medidas preventivas y recomendaciones

El Cabildo de Tenerife mantiene las medidas de prevención adoptadas desde el viernes, entre ellas:

La Provincia

Cierre de senderos, pistas y accesos en Espacios Naturales Protegidos.

en Espacios Naturales Protegidos. Suspensión del transporte público hacia zonas sensibles como el Barranco de Masca y Punta de Teno .

hacia zonas sensibles como el y . Cierre de accesos al Parque Nacional del Teide .

. Suspensión de actividades públicas del Cabildo desde las 20:00 horas del viernes.

desde las 20:00 horas del viernes. Prohibición de acampadas y uso de áreas recreativas.

Además, se insiste en no refugiarse bajo árboles durante las tormentas, ya que la madera mojada es conductora de la electricidad.