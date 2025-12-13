Las consecuencias de la borrasca Emilia que azota Canarias: nieve en el Teide y daños en viviendas por el mar en Gran Canaria
Tenerife se encuentra en alerta por nevadas, mientras que el fuerte oleaje ha alcanzado las casas de El Agujero, en el municipio de Gáldar
La borrasca Emilia ya ha dejado su impacto en Canarias. La jornada de este sábado, 13 de diciembre, es la que concentrará lo peor de los fenómenos meteorológicos adversos, que ya se están dejando sentir en las Islas.
El Teide ha amanecido nevado con un manto blanco. Tenerife está en alerta desde la noche del viernes por nevadas. Las cumbres de Gran Canaria y La Palma, en prealerta por nevadas.
La borrasca Emilia también ha mostrado su fuerza en las zonas costeras de Gran Canaria, como en El Agujero, en el municipio norteño de Gáldar, donde el fuerte oleaje ha llegado a las viviendas y tirado la puerta de una de las viviendas, según las incidencias reportadas hasta ahora. Toda Canarias está en alerta máxima por fenómenos costeros.
Por otro lado, hay que circular con precaución en Tejeda por el manto de hielo y granizo, que también se ha registrado en Gáldar.
El viento ha tirado una palmera en la calle Fataga, en El Caracol, en el municipio de Telde.
Habrá ampliación.
