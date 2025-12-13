DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En Gran Canaria, el cielo estará cubierto durante gran parte del día, aunque podría despejar ligeramente hacia la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes, con riesgo de tormentas y granizo, sobre todo en las vertientes norte y este de la isla.

Las cumbres también estarán afectadas, ya que la Aemet prevé precipitaciones en forma de nieve, una situación que podría complicar la circulación por las carreteras de altura como la GC-130 o la GC-134. En otras zonas, aunque la probabilidad de lluvias es menor, no se descartan episodios dispersos.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será similar aunque algo más acotada en el tiempo. El cielo permanecerá muy nuboso durante la madrugada y primeras horas del día, momento en el que se prevén chubascos intensos, también con posibilidad de granizo y tormentas.

A partir de la tarde, se espera una evolución hacia cielos parcialmente nubosos, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque sin descartarlas del todo.

La Provincia La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide, en la isla de Tenerife, que ha amanecido este sábado cubierto de nieve. La alerta por nevadas en Tenerife está en vigor desde las 22.00 horas del viernes, 12 de diciembre. Los modelos meteorológicos apuntan a que, a partir de unos 1.600–1.700 metros de altitud, podrán producirse precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel, con acumulaciones estimadas superiores a 5 centímetros en 24 horas. La Provincia

