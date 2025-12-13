Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide

La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa este sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago

La borrasca Emilia deja nieve en el Teide

La borrasca Emilia deja nieve en el Teide

La Provincia

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En Gran Canaria, el cielo estará cubierto durante gran parte del día, aunque podría despejar ligeramente hacia la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes, con riesgo de tormentas y granizo, sobre todo en las vertientes norte y este de la isla.

Las cumbres también estarán afectadas, ya que la Aemet prevé precipitaciones en forma de nieve, una situación que podría complicar la circulación por las carreteras de altura como la GC-130 o la GC-134. En otras zonas, aunque la probabilidad de lluvias es menor, no se descartan episodios dispersos.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será similar aunque algo más acotada en el tiempo. El cielo permanecerá muy nuboso durante la madrugada y primeras horas del día, momento en el que se prevén chubascos intensos, también con posibilidad de granizo y tormentas.

A partir de la tarde, se espera una evolución hacia cielos parcialmente nubosos, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque sin descartarlas del todo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  4. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  5. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  6. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
  7. DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias
  8. Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide

DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide

Ni Ryanair ni Vueling: esta es la aerolínea más barata para viajar desde Canarias estas vacaciones de Navidad

Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España

Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España

Lo peor de la borrasca Emilia impacta este sábado en Canarias: estas son las zonas con nieve, fuertes lluvias, viento y olas de 7 metros

La trama de blanqueo de capitales del chavismo se ramifica hasta Tenerife

La trama de blanqueo de capitales del chavismo se ramifica hasta Tenerife

El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de un episodio severo por la borrasca Emilia en Canarias: "Es solo el principio de la inestabilidad"

La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios

La Guardia Civil lo confirma: identifica el `timo del supermercado´ que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios

El Sopeña presenta un proyecto para fomentar la equidad en las aulas

El Sopeña presenta un proyecto para fomentar la equidad en las aulas
Tracking Pixel Contents