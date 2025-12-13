En Directo
DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa este sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
En Gran Canaria, el cielo estará cubierto durante gran parte del día, aunque podría despejar ligeramente hacia la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes, con riesgo de tormentas y granizo, sobre todo en las vertientes norte y este de la isla.
Las cumbres también estarán afectadas, ya que la Aemet prevé precipitaciones en forma de nieve, una situación que podría complicar la circulación por las carreteras de altura como la GC-130 o la GC-134. En otras zonas, aunque la probabilidad de lluvias es menor, no se descartan episodios dispersos.
En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será similar aunque algo más acotada en el tiempo. El cielo permanecerá muy nuboso durante la madrugada y primeras horas del día, momento en el que se prevén chubascos intensos, también con posibilidad de granizo y tormentas.
A partir de la tarde, se espera una evolución hacia cielos parcialmente nubosos, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque sin descartarlas del todo.
La Provincia
La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide, en la isla de Tenerife, que ha amanecido este sábado cubierto de nieve. La alerta por nevadas en Tenerife está en vigor desde las 22.00 horas del viernes, 12 de diciembre.
Los modelos meteorológicos apuntan a que, a partir de unos 1.600–1.700 metros de altitud, podrán producirse precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel, con acumulaciones estimadas superiores a 5 centímetros en 24 horas.
Ancor Torrens
Lo peor de la borrasca Emilia impacta este sábado en Canarias: estas son las zonas con nieve, fuertes lluvias, viento y olas de 7 metros
El temporal alcanza su punto álgido este sábado en el Archipiélago, lo que ha llevado al Gobierno de Canarias a reforzar los avisos por la desfavorable meteorología
Mar Molina
La Aemet alerta del temporal de la borrasca ‘Emilia’ en Canarias: tormentas, granizo, nieve y rachas de 90 km/h este sábado
Lanzarote y Fuerteventura esperan chubascos intensos con tormentas y granizo, mientras que Gran Canaria y Tenerife podrían registrar nieve en las cumbres y lluvias muy activas, según la Agencia Estatal de Meteorología
Los pueblos cancelan los actos navideños y los espectáculos por la borrasca 'Emilia'
Los ayuntamientos echan el cierre a los espacios públicos y la programación, mientras Mogán mantiene el domingo la Feria del Aguacate en Arguineguín
Hacemos un repaso al paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria, a través de las imágenes de nuestros fotógrafos
La borrasca Emilia roba la Navidad: el viento hace volar los adornos en Mesa y López
El Ayuntamiento suspende actos festivos y activa la alerta máxima por fenómenos costeros ante el avance del temporal
Un bañista imprudente desafía a la borrasca Emilia en Canarias
Las autoridades canarias insisten en medidas de autoprotección como no acercarse a la costa, tras varios rescates y fallecimientos que evidencian la fuerza del mar.
La estación de Izaña registra vientos de más de 130 km/h
La estación meteorológica de Izaña en Tenerife ha registrado una racha de viento de 132 kilómetros por hora. Este dato es el mayor en toda España.
El Rally Isla de Gran Canaria es cancelado por seguridad ante los posibles efectos de la borrasca 'Emilia'
El Rally Isla de Gran Canaria, decano de toda España, no ha tenido suerte esta temporada 2025 y finalmente no se podrá disputar en su 64º edición. La organización de la Escudería Maspalomas se vió obligada a su aplazamiento el pasado mes de mayo por la coincidencia de la Bajada de la Vírgen del Pino. Ahora en esta nueva fecha y siguiendo las recomendaciones del Cabildo Insular y las autoridades competentes, se cancela por segunda vez la prueba, debido a las circunstancias derivadas de la borrasca Emiliaque afectará a las islas este fin de semana, con mucha lluvia, viento, frío y sobre todo sus consecuencias en las carreteras grancanarias. Además, el Cabildo y los ayuntamientos tienen previsto suspender todas las actividades al aire libre en las próximas horas.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
- DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias
- Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet