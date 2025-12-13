Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias

La Aemet activa hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa este sábado, 13 de diciembre, en el Archipiélago

El viento azota con fuerza las palmeras

El viento azota con fuerza las palmeras

José Carlos Guerra

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para este sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros. La provincia de Las Palmas vivirá una jornada de intensa inestabilidad meteorológica, según ha informado la AEMET. La previsión apunta a fuertes lluvias en forma de chubascos, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, afectando especialmente a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

En Gran Canaria, el cielo estará cubierto durante gran parte del día, aunque podría despejar ligeramente hacia la tarde. Se esperan chubascos localmente fuertes, con riesgo de tormentas y granizo, sobre todo en las vertientes norte y este de la isla.

Las cumbres también estarán afectadas, ya que la Aemet prevé precipitaciones en forma de nieve, una situación que podría complicar la circulación por las carreteras de altura como la GC-130 o la GC-134. En otras zonas, aunque la probabilidad de lluvias es menor, no se descartan episodios dispersos.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será similar aunque algo más acotada en el tiempo. El cielo permanecerá muy nuboso durante la madrugada y primeras horas del día, momento en el que se prevén chubascos intensos, también con posibilidad de granizo y tormentas.

A partir de la tarde, se espera una evolución hacia cielos parcialmente nubosos, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones, aunque sin descartarlas del todo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. DIRECTO | Canarias se prepara para la borrasca Emilia: los avisos de la Aemet traen lluvias, temporales de viento y mar y nevadas
  3. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  4. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  5. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
  8. Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet

DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias

DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias

El Sopeña presenta un proyecto para fomentar la equidad en las aulas

El Sopeña presenta un proyecto para fomentar la equidad en las aulas

La nueva generación canaria tiene nombre propio

La nueva generación canaria tiene nombre propio

Canarias refuerza la investigación para prevenir los incendios forestales

Canarias refuerza la investigación para prevenir los incendios forestales

Cabildos y ayuntamientos canarios asumen el plazo de la vicepresidenta Montero para reinvertir el superávit en dos años

Cabildos y ayuntamientos canarios asumen el plazo de la vicepresidenta Montero para reinvertir el superávit en dos años

El REF canario pasa con éxito el examen al que lo sometió Bruselas

El REF canario pasa con éxito el examen al que lo sometió Bruselas

Un bañista imprudente desafía a la borrasca Emilia en Canarias

Un bañista imprudente desafía a la borrasca Emilia en Canarias

Rescatadas 270 personas, entre ellas 22 menores, a bordo de un cayuco cerca de La Restinga

Rescatadas 270 personas, entre ellas 22 menores, a bordo de un cayuco cerca de La Restinga
Tracking Pixel Contents