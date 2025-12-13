La FP Adaptada de Canarias abre camino a la inclusión laboral de más de 530 jóvenes con necesidades especiales

Más de medio millar de jóvenes con necesidades educativas especiales (NEAE) de Canarias encuentran estos días su vocación gracias a la Formación Profesional (FP) Adaptada, una modalidad confeccionada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y que es pionera a nivel europeo. El objetivo de estos nuevos itinerarios, que ya llevan dos cursos en marcha, es garantizar la formación de este sector del estudiantado, que más allá de los 16 años no contaban con una oferta educativa puesto que el sistema no tenía la obligación de mantenerlos escolarizados.

El IES María Rosa Alonso, en el barrio santacrucero de Añaza, se convirtió en un centro pionero en Canarias, y también en el resto del Estado, al introducir la formación adaptada para alumnado NEAE mayor de 21 años. Para ofrecer los primeros ciclos, tuvieron que acondicionar parte de sus infraestructuras, que ahora albergan diferentes ciclos, y que el equipo docente espera que puedan irse ampliando en próximos cursos dada la buena respuesta obtenida por parte de las familias y los propios alumnos beneficiados de la iniciativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Igualdad de oportunidades

Con esta iniciativa, Canarias se sitúa como la única comunidad autónoma que ofrece una iniciativa de estas características y que no se circunscribe a un entorno universitario. El objetivo de este proyecto es garantizar el acceso pleno de toda la ciudadanía a la Formación Profesional puesto que la Consejería de Educación sostiene que esta es una herramienta clave para la igualdad de oportunidades, que impulsa la inclusión y facilita que todas las personas accedan a nuevas oportunidades. El programa ha pasado de 56 itinerarios en el curso pasado a los a 66 de este y se imparten actualmente en centros públicos y concertados de todas las islas. Estas enseñanzas, en sus itinerarios formativos para mayores de 16 años (IFE+16) y de 21 años (IFC+21), combinan formación en el centro educativo a lo largo de un año con estancias en empresas e incluyen docencia compartida, acompañamiento personalizado y adaptación curricular de las enseñanzas.

Las siete familias profesionales ofertadas en Canarias –Administración, Comercio, Agraria, Imagen Personal, Hostelería, Limpieza y Servicios Auxiliares– están vinculadas a los sectores con mayores oportunidades de inserción laboral para este colectivo, de acuerdo con distintos estudios nacionales. Ese nuevo modelo de FP Adaptada comenzó a andar en Canarias en 2024/2025 con 54 grupos, mientras que en el presente curso, este número se ha incrementado hasta los 62, con más de 530 alumnos en todo el Archipiélago. Además, ha ido evolucionando para poder incorporar la modalidad Dual, lo que les da conocimientos sobre la realidad del mundo laboral.

El ejemplo de Añaza

El director del IES María Rosa Alonso, Víctor González, reconoce que ha sido un reto poner en marcha estos nuevos ciclos puesto que muchos de los docentes no habían trabajado antes con personas con necesidades educativas especiales. Sin embargo, la necesidad de esta formación se ha hecho más que evidente con la puesta en marcha de este servicio y los resultados están siendo tan positivos que los propios profesores reclaman ahora más itinerarios para poder dar respuesta al alumnado, que se muestra encantado de poder formarse en un ambiente inclusivo.

Thais Cabello y Daniel Miranda son dos de los jóvenes que se han beneficiado del IFE +21, dirigido a personas mayores de 21 años y menores de 30 con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% e inscritas como demandantes de empleo. Cabello es una de las alumnas veteranas en esta iniciativa ya que se ha matriculado en varias ocasiones en algunos de los ciclos incluidos en la FP Adaptada en el IES María Rosa Alonso. A sus 24 años, forma parte además del Consejo Escolar del centro santacrucero y se muestra encantada de haber dado con esta iniciativa que le ha permitido conocer además a docentes y alumnos que han cambiado su vida, tras haber sufrido acoso escolar en otros centros. De hecho, de muestra tan contenta con esta iniciativa de la Consejería de Educación que le gustaría continuar estudiando algunos años más pero ya se le terminan los itinerarios y por eso no duda en solicitar una ampliación del proyecto para poder seguir formándose.

En el mercado

Por su parte, Daniel Miranda, es antiguo alumno de este centro de Santa Cruz de Tenerife y actualmente está trabajando en el Centro Especial de Empleo de Fundación Hospitalarias, donde realizó las prácticas de empresa incluidas en el itinerario para mayores de 21 años. Allí es personal de limpieza y aunque se muestra encantado por esta oportunidad también tiene ganas de continuar estudiando, en esta ocasión barbería, pero se trata de una formación que no está incluida en la FP Adaptada por lo que se suma a las reclamaciones de su compañera Thais Cabello para que Canarias continúe avanzando hacia una formación plena para las personas con discapacidad.