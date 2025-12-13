El meteorólogo Rubén Vázquez avisa de un episodio severo por la borrasca Emilia en Canarias: "Es solo el principio de la inestabilidad"

Toda Canarias se encuentra en alerta ante la llegada de la borrasca Emilia. Todos los pronósticos, incluido el del meteorólogo Rubén Vázquez (MeteoVigo), coinciden en que se esperan lluvias muy intensas, rachas de viento de gran intensidad y nieve en las cotas más altas. Las islas se preparan para cerrar 2025 con uno de los episodios meteorológicos más adversos del año, por lo que las autoridades recomiendan a la población extremar la precaución.

La borrasca Emilia es una depresión atlántica que ya desde ayer se deja sentir en todo el archipiélago, manteniendo la inestabilidad durante varios días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por lluvias persistentes, rachas de viento muy fuertes, mala mar y nieve en zonas altas, que configuran un escenario que obliga a extremar la precaución, especialmente en las islas de mayor relieve.

Rubén Vázquez explica que Emilia es una de las borrascas que los modelos venían anticipando desde hace días y que su trayectoria hacia Canarias está cumpliendo los pronósticos: "La depresión se va acercando al Archipiélago y va a dejar abundantes precipitaciones, sobre todo en la cara norte de las islas, con una situación que puede ser muy peligrosa en algunos puntos".

Durante el temporal se dará un giro ciclónico de la borrasca que impulsa aire húmedo desde el mar hacia tierra, favoreciendo precipitaciones persistentes y localmente intensas.

A este escenario se suma el viento, con avisos naranjas en varias zonas del Archipiélago, y un temporal marítimo muy adverso. La AEMET alerta de olas que pueden alcanzar entre seis y siete metros, lo que incrementa el riesgo en costas y zonas portuarias. “En las áreas costeras no hay que jugársela”, subraya el meteorólogo, que insiste en evitar acercarse al mar durante los momentos más críticos del episodio.

Nieve en las cumbres y temperaturas a la baja

Se espera que la borrasca Emilia deje nevadas las cumbres del Teide, que podrían registrar acumulaciones importantes por encima de los 1.700 o 1.800 metros. También se esperan copos en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

Las temperaturas tenderán a situarse por debajo de la media para esta época del año, reforzando el carácter invernal del episodio. Los modelos apuntan a que la inestabilidad no será puntual, sino que podría prolongarse con la llegada de nuevas pulsaciones atlánticas en los próximos días.

La borrasca Emilia no llegará sola. Según los análisis de Rubén Vázquez, tras este primer impacto podrían encadenarse nuevas depresiones que mantengan un patrón inestable sobre Canarias durante buena parte de la próxima semana. Los acumulados previstos por distintos modelos coinciden en señalar lluvias muy abundantes en amplias zonas del Archipiélago, con especial incidencia en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los avisos oficiales y extremar la precaución en carretera, zonas de barrancos y áreas costeras. La evolución de Emilia marcará un inicio de invierno activo en Canarias.

