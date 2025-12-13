Las oposiciones del Cuerpo Superior de Administración se celebran este domingo con total normalidad en Canarias

Las oposiciones del Gobierno de Canarias convocadas para este domingo 15 de diciembre se mantienen sin modificaciones, según ha confirmado la administración autonómica. Las pruebas correspondientes al proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General, mediante el sistema de acceso libre, se desarrollarán con total normalidad tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

El Ejecutivo regional ha garantizado que no existe ningún tipo de contratiempo logístico ni administrativo que altere el desarrollo de estas pruebas, consideradas clave dentro de la oferta pública de empleo de este año. De este modo, se mantiene la previsión de que miles de aspirantes se presenten a las pruebas que permitirán cubrir plazas en la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.