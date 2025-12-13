Los partidos canarios activan el ‘modo prevenido’ por posible adelanto electoral

En el argot de los medios audiovisuales se avisa con un «prevenidos» cuando se está a punto de conectar en directo. En esa tesitura están todas las formaciones políticas del Archipiélago, salvo el PSOE que lidera el ministro Ángel Víctor Torres y que se mantiene en la tesis que dicta el presidente Pedro Sánchez: «Hasta 2027 y más allá», reiteró el pasado 9 de diciembre. Sin embargo, tanto CC como el PP, Vox, NC y el resto de los partidos a la izquierda de los socialistas ya han puesto en marcha su maquinaria electoral.

Los conservadores canarios, por orden directa emanada de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, ya han activado su comité de campaña, convencido de que Sánchez disolverá las Cortes, como muy tarde, después de las elecciones andaluzas previstas para el mes de junio, aunque pueden celebrarse antes.

Fuentes de la dirección canaria muy próximas a Manuel Domínguez incluso creen que los comicios serán en primavera ­–entre la cita en las urnas de Aragón y la de Andalucí­a– porque Sánchez no va a poder resistir la presión que ya empiezan a observar en los socios de investidura.

José Miguel Barragán, en el centro, saluda al socialista Ángel Víctor Torres en presencia de Casimiro Curbelo en un acto de 2023. / E.D. / L.P.

PP: Primera fuerza

Además, en las filas conservadoras están convencidos de que los resultados que cosecharán en Canarias serán mucho más apabullantes que en 2023 y se convertirán en primera fuerza política en el Archipiélago, superando los seis escaños ­–tres en cada provincia– logrados en 2023.

La euforia sobre el adelanto electoral viene dada porque apuntan que la propia Yolanda Díaz (Sumar) ha exigido una «remodelación profunda» del gabinete porque, según afirman desde el PP canario, «ella misma se acaba de dar cuenta de que hay un punto y aparte».

En estado de shock

Y no solo Díaz, en CC –cuyo secretario de Acción Electoral, José Miguel Barragán, ha comenzado a maniobrar ante un posible adelanto electoral­– ya apuntan a que el PNV, a través de su portavoz parlamentaria Maribel Vaquero, ha vaticinado que la legislatura «corre bastante peligro» porque tanto el gobierno de coalición como el PSOE están en shock debido a que en esta última semana se han multiplicado tanto nuevas pruebas sobre los supuestos casos de corrupción relacionados con Santos Cerdán y José Luis Ábalos –exsecretarios de Organización del partido–, que extienden los tentáculos a otros ministerios como los de Hacienda y de Transición Ecológica, como las denuncias presuntos casos de acoso sexual en la sede de Ferraz y en la propia Moncloa.

Los nacionalistas trabajan sus alianzas para lograr dos escaños, pero aunque es posible que arañen un acta electoral si cierran un acuerdo con Primero Canarias –formación escindida de NC–, pueden perder a Cristina Validoen el Congreso si el auge demoscópico que vive Vox se traduce en respaldo electoral. En 2023, el partido de la derecha más radical, por problemas internos, no presentó candidatura en la provincia tinerfeña pero, si ahora lo consigue, el escaño que peligra es el de CC.

Nira Fierro y Sebastián Franquis escuchan en sus escaños una intervención del presidente Fernando Clavijo / Ramón de la Rocha / Efe

La izquierda del PSOE

Por lo que respecta a Nueva Canarias, partido ahora liderado por Luis Campos, lleva meses negociando con las formaciones a la izquierda del PSOE con la vista puesta en una candidatura conjunta que les posibilite volver a tener representación en el palacio de la madrileña Carrera de San Jerónimo. Junto a Podemos –liderado por Noemí Santana, el único activo aún reconocible de la formación morada en las Islas–, los herederos de Román Rodríguez impulsan una gran confluencia con otras fuerzas progresistas para reagrupar el espacio disperso de la izquierda canaria y construir una alternativa frente al avance del PP y de Vox.

Y en este complicado panorama el PSOE canario es el único que está asentado en una burbuja espacio-temporal en la que parece que no les afecta nada de lo que sucede en el convulso escenario político nacional. Aunque reconocen que los casos de corrupción y de acoso sexual están erosionando la imagen tanto del gobierno central como de Sánchez, continúan recitando el mantra de que existen muchos factores que pueden permitir llegar a 2027 sin adelantar las elecciones y, por ese motivo, no hacen ningún movimiento.

Noemí Santana, con Román Rodríguez (c) y Luis Campos, en 2021, en el Parlamento canario. / E.D. / L.P.

Para varios dirigentes canarios, que esperan a los resultados de la comparecencia prevista del inquilino de Moncloa para el lunes, los resultados que arrojen el 21 de diciembre las urnas en Extremadura y en febrero en Aragón ­–con la ministra Pilar Alegría de candidata– pueden ser positivos aunque, en principio, puedan parecer un fracaso. Si la opinión pública visualiza los posibles pactos del PP con Vox -como pasó en 2023­­– y se demuestra que no hay financiación ilegal del PSOE, creen que habrá suficiente aire para respirar, aunque con dificultades, hasta 2027.