El paso de la borrasca Emilia por Canarias deja ya más de 300 incidencias
La mayoría de las incidencias gestionadas por el Gobierno de Canarias este sábado por el mal tiempo se han registrado en Gran Canaria y Tenerife, aunque sin registrar daños personales
Canarias ha registrado hasta el mediodía de este sábado más de 300 incidencias por el paso de la borrasca Emilia en el archipiélago, en concreto, entre las 08.00 y las 12.00 horas de este sábado, sin registrar daños personales según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.
La mayoría de las incidencias se han registrado en las islas de Gran Canaria y Tenerife, estando vinculadas en su mayoría con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.
A primera hora de este sábado, el departamento regional ya había registrado más de 200 incidencias por el paso de la borrasca 'Emilia' en el archipiélago, en concreto, entre las 00.00 y las 08.00 horas.
Inundaciones en Lanzarote y Fuerteventura
En la isla de Lanzarote se han achicado viviendas y locales, en concreto en los municipios de Arrecife y Tías, mientras en Fuerteventura, dos personas han sido rescatadas del interior de un vehículo que quedó atascado por las fuertes precipitaciones en un barranco de Puerto del Rosario, según informó el Consorcio de Bomberos.
El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional a activar desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.
A esta situación se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife.
También se activó la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según informó ayer el departamento regional en una nota de prensa.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
- Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet