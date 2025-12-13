El paso de la borrasca Emilia por Canarias deja ya más de 300 incidencias

Canarias ha registrado hasta el mediodía de este sábado más de 300 incidencias por el paso de la borrasca Emilia en el archipiélago, en concreto, entre las 08.00 y las 12.00 horas de este sábado, sin registrar daños personales según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

La mayoría de las incidencias se han registrado en las islas de Gran Canaria y Tenerife, estando vinculadas en su mayoría con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.

A primera hora de este sábado, el departamento regional ya había registrado más de 200 incidencias por el paso de la borrasca 'Emilia' en el archipiélago, en concreto, entre las 00.00 y las 08.00 horas.

La Provincia

Inundaciones en Lanzarote y Fuerteventura

En la isla de Lanzarote se han achicado viviendas y locales, en concreto en los municipios de Arrecife y Tías, mientras en Fuerteventura, dos personas han sido rescatadas del interior de un vehículo que quedó atascado por las fuertes precipitaciones en un barranco de Puerto del Rosario, según informó el Consorcio de Bomberos.

El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional a activar desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.

A esta situación se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife.

También se activó la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según informó ayer el departamento regional en una nota de prensa.