Lo peor de la borrasca Emilia impacta este sábado en Canarias: estas son las zonas con nieve, fuertes lluvias, viento y olas de 7 metros
El temporal alcanza su punto álgido este sábado en el Archipiélago, lo que ha llevado al Gobierno de Canarias a reforzar los avisos por la desfavorable meteorología
La borrasca Emilia alcanzará su punto álgido este sábado, 13 de diciembre en Canarias. Se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/ h en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Respecto a las precipitaciones, se espera que se extiendan de este a oeste pudiendo ser fuertes y localmente persistentes, además de venir acompañadas localmente de tormenta y granizo menudo, esperándose los mayores acumulados en vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria. El temporal marítimo se intensificará con mar combinada de podrá llegar esta jornada hasta los 6 o 7 metros de altura de ola.
El Gobierno de Canarias reforzó ayer viernes, 12 de diciembre, los niveles de vigilancia y respuesta ante un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas este sábado. A través de la Dirección General de Emergencias, se han declarado diferentes situaciones de alerta y prealerta por nevadas, lluvias intensas, viento fuerte, tormentas e inundaciones y fenómenos costeros que afectan a todas las islas, aunque con distinta intensidad según el fenómeno y la zona.
Estas decisiones se basan en los informes actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la aplicación de los protocolos previstos en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (PEINCA).
Alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife
La primera de las activaciones anunciadas este viernes afecta a las cumbres de Tenerife, donde desde las 22:00 horas del viernes entró en vigor una alerta por nevadas.
Los modelos meteorológicos apuntan a que, a partir de unos 1.600–1.700 metros de altitud, podrán producirse precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel, con acumulaciones estimadas superiores a 5 centímetros en 24 horas.
Las cumbres de las islas de La Palma y Gran Canaria registrarán también episodios de nieve en zonas altas, pero con menor intensidad. Para ellas, el Gobierno declara prealerta (22.00 horas del vienes), ya que los espesores previstos rondan los 2 centímetros en 24 horas.
Alerta por lluvias en todo el archipiélago
Pocas horas antes, a las 20:00, Emergencias ya había actualizado la previsión por lluvias en el conjunto del archipiélago, elevándola a alerta debido a los efectos de la borrasca Emilia, responsable del episodio de inestabilidad.
Los pronósticos indican que las precipitaciones serán irregulares, pero a menudo intensas, con presencia de tormentas y granizo en varios puntos. La situación será especialmente destacada en:
- Mitad norte de Tenerife y Gran Canaria, donde se esperan los mayores acumulados.
- Lanzarote y Fuerteventura, con lluvias persistentes y acumulados locales significativos.
- La Palma y La Gomera, donde podrán registrarse más de 60 mm en 12 horas.
- En el caso de Tenerife, la mitad norte podría incluso superar los 100 mm en 12 horas, según los modelos analizados.
Las autoridades insisten en que la persistencia de las lluvias puede originar problemas en zonas barrancosas, carreteras con riesgo de desprendimientos y áreas urbanas sensibles a inundaciones puntuales.
Riesgo de inundaciones costeras: alerta por la situación del mar
A partir de las 18:00 horas de ayer, el Gobierno de Canarias activó también una alerta por riesgo de inundaciones costeras. El fuerte oleaje previsto, unido a los ciclos de pleamar, podría generar saltos de olas hacia paseos marítimos, carreteras cercanas al agua y zonas de baño, especialmente en franjas de dos a tres horas alrededor de la marea alta.
Las pleamares previstas para este fin de semana son:
- Sábado 13: entre 07:55–08:40 y 20:40–21:20
- Domingo 14: entre 09:00–09:40 y 21:40–22:15
Alerta máxima por fenómenos costeros: oleaje de hasta 7 metros
La Dirección General de Emergencias elevó la pasada jornada el nivel a alerta máxima por fenómenos costeros, ante la previsión de un mar muy adverso en todo el territorio insular. Esta medida, que también entra en vigor desde las 18:00 horas, responde al incremento de la intensidad del viento y de la altura del oleaje.
Se esperan:
- Viento del norte, con fuerza 6 a 8 en escala Beaufort (hasta 74 km/h).
- Mar gruesa o muy gruesa en vertientes norte y oeste y en los canales entre islas.
- Oleaje combinado de 5 a 7 metros en las costas norte, este y oeste de las islas más montañosas, así como en los litorales norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.
- En el resto del litoral, olas significantes de 2,5 a 4 metros.
Para contextualizar esta previsión, Emergencias señala que un oleaje de 5 a 7 metros implica que:
- El 67% de las olas estarán entre 3,2 y 4,5 metros.
- Aproximadamente un 10% alcanzará entre 6 y 9 metros.
- Un 1% podría llegar a los 8 a 12 metros, alturas capaces de provocar impactos violentos en zonas costeras expuestas.
Alerta por viento en toda Canarias
Desde las 15:00 horas, también está activa la alerta por viento para el conjunto del archipiélago. La previsión indica vientos de componente norte, fuertes y racheados, que afectarán tanto al mar como a zonas costeras, medianías, áreas altas y cumbres.
Las estimaciones de AEMET y de los técnicos autonómicos apuntan a:
- Velocidad media: entre 40 y 60 km/h
- Rachas locales: entre 60 y 70 km/h
- Rachas muy fuertes: probabilidad alta de superar los 70–100 km/h
Estos registros pueden complicar la movilidad, provocar caída de ramas, desprendimientos y afectar a infraestructuras expuestas como cableados o cartelería urbana.
Recomendaciones de autoprotección para la población
Con la activación simultánea de varios avisos, el Gobierno de Canarias insiste en seguir las indicaciones oficiales de autoprotección, disponibles en la Dirección General de Emergencias:
Entre las pautas generales más importantes destacan:
Ante lluvias intensas
- Evitar atravesar barrancos, pasos inundados o carreteras con balsas de agua.
- No intentar cruzar zonas donde el nivel del agua supere los tobillos.
- Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua en patios o azoteas.
Ante nieve o hielo
- Extremar la precaución en carreteras de cumbre y consultar el estado de los accesos antes de desplazarse.
- Llevar ropa de abrigo adecuada y no abandonar el vehículo si queda atrapado sin tener certeza de seguridad.
Ante viento fuerte
- Asegurar puertas, ventanas, toldos y elementos que puedan desprenderse.
- Evitar zonas arboladas o con riesgo de caída de objetos.
- Tener especial cuidado con motos y vehículos ligeros.
Ante fenómenos costeros adversos
- Mantenerse alejado de rompientes, escolleras y paseos marítimos.
- No acceder a playas ni zonas de baño durante los picos de oleaje.
- Evitar estacionar en áreas cercanas al mar durante pleamares.
Un fin de semana marcado por la inestabilidad
El conjunto de alertas activadas refleja el escenario meteorológico más complejo del inicio del invierno. La combinación de bajas presiones, humedad elevada, viento fuerte y mar de fondo hará que los efectos se perciban en la mayoría de las islas, aunque con particularidades geográficas.
Las autoridades recuerdan que el seguimiento actualizado se realiza a través de los canales oficiales, especialmente 112 Canarias y la AEMET, que actualizan sus predicciones varias veces al día.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar
- DIRECTO | El viento de la borrasca Emilia desmantela el ambiente navideño en Canarias
- Una naviera suspende los viajes en tres islas por el fuerte oleaje en Canarias tras el aviso de la Aemet