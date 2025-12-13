Lo peor de la borrasca Emilia impacta este sábado en Canarias: estas son las zonas con nieve, fuertes lluvias, viento y olas de 7 metros

La borrasca Emilia alcanzará su punto álgido este sábado, 13 de diciembre en Canarias. Se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/ h en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Respecto a las precipitaciones, se espera que se extiendan de este a oeste pudiendo ser fuertes y localmente persistentes, además de venir acompañadas localmente de tormenta y granizo menudo, esperándose los mayores acumulados en vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria. El temporal marítimo se intensificará con mar combinada de podrá llegar esta jornada hasta los 6 o 7 metros de altura de ola.

El Gobierno de Canarias reforzó ayer viernes, 12 de diciembre, los niveles de vigilancia y respuesta ante un notable empeoramiento de las condiciones meteorológicas este sábado. A través de la Dirección General de Emergencias, se han declarado diferentes situaciones de alerta y prealerta por nevadas, lluvias intensas, viento fuerte, tormentas e inundaciones y fenómenos costeros que afectan a todas las islas, aunque con distinta intensidad según el fenómeno y la zona.

Estas decisiones se basan en los informes actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en la aplicación de los protocolos previstos en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (PEINCA).

Alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife

La primera de las activaciones anunciadas este viernes afecta a las cumbres de Tenerife, donde desde las 22:00 horas del viernes entró en vigor una alerta por nevadas.

Los modelos meteorológicos apuntan a que, a partir de unos 1.600–1.700 metros de altitud, podrán producirse precipitaciones en forma de aguanieve, nieve o graupel, con acumulaciones estimadas superiores a 5 centímetros en 24 horas.

Las cumbres de las islas de La Palma y Gran Canaria registrarán también episodios de nieve en zonas altas, pero con menor intensidad. Para ellas, el Gobierno declara prealerta (22.00 horas del vienes), ya que los espesores previstos rondan los 2 centímetros en 24 horas.

Alerta por lluvias en todo el archipiélago

Pocas horas antes, a las 20:00, Emergencias ya había actualizado la previsión por lluvias en el conjunto del archipiélago, elevándola a alerta debido a los efectos de la borrasca Emilia, responsable del episodio de inestabilidad.

Los pronósticos indican que las precipitaciones serán irregulares, pero a menudo intensas, con presencia de tormentas y granizo en varios puntos. La situación será especialmente destacada en:

Mitad norte de Tenerife y Gran Canaria , donde se esperan los mayores acumulados.

, donde se esperan los mayores acumulados. Lanzarote y Fuerteventura , con lluvias persistentes y acumulados locales significativos.

, con lluvias persistentes y acumulados locales significativos. La Palma y La Gomera , donde podrán registrarse más de 60 mm en 12 horas .

, donde podrán registrarse más de . En el caso de Tenerife, la mitad norte podría incluso superar los 100 mm en 12 horas, según los modelos analizados.

Las autoridades insisten en que la persistencia de las lluvias puede originar problemas en zonas barrancosas, carreteras con riesgo de desprendimientos y áreas urbanas sensibles a inundaciones puntuales.

Riesgo de inundaciones costeras: alerta por la situación del mar

A partir de las 18:00 horas de ayer, el Gobierno de Canarias activó también una alerta por riesgo de inundaciones costeras. El fuerte oleaje previsto, unido a los ciclos de pleamar, podría generar saltos de olas hacia paseos marítimos, carreteras cercanas al agua y zonas de baño, especialmente en franjas de dos a tres horas alrededor de la marea alta.

Las pleamares previstas para este fin de semana son:

Sábado 13 : entre 07:55–08:40 y 20:40–21:20

: entre y Domingo 14: entre 09:00–09:40 y 21:40–22:15

Alerta máxima por fenómenos costeros: oleaje de hasta 7 metros

La Dirección General de Emergencias elevó la pasada jornada el nivel a alerta máxima por fenómenos costeros, ante la previsión de un mar muy adverso en todo el territorio insular. Esta medida, que también entra en vigor desde las 18:00 horas, responde al incremento de la intensidad del viento y de la altura del oleaje.

Se esperan:

Viento del norte , con fuerza 6 a 8 en escala Beaufort (hasta 74 km/h ).

, con fuerza en escala Beaufort (hasta ). Mar gruesa o muy gruesa en vertientes norte y oeste y en los canales entre islas.

en vertientes norte y oeste y en los canales entre islas. Oleaje combinado de 5 a 7 metros en las costas norte, este y oeste de las islas más montañosas, así como en los litorales norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

en las costas norte, este y oeste de las islas más montañosas, así como en los litorales norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto del litoral, olas significantes de 2,5 a 4 metros.

Para contextualizar esta previsión, Emergencias señala que un oleaje de 5 a 7 metros implica que:

El 67% de las olas estarán entre 3,2 y 4,5 metros .

de las olas estarán entre . Aproximadamente un 10% alcanzará entre 6 y 9 metros .

alcanzará entre . Un 1% podría llegar a los 8 a 12 metros, alturas capaces de provocar impactos violentos en zonas costeras expuestas.

Alerta por viento en toda Canarias

Desde las 15:00 horas, también está activa la alerta por viento para el conjunto del archipiélago. La previsión indica vientos de componente norte, fuertes y racheados, que afectarán tanto al mar como a zonas costeras, medianías, áreas altas y cumbres.

Las estimaciones de AEMET y de los técnicos autonómicos apuntan a:

Velocidad media : entre 40 y 60 km/h

: entre Rachas locales : entre 60 y 70 km/h

: entre Rachas muy fuertes: probabilidad alta de superar los 70–100 km/h

Estos registros pueden complicar la movilidad, provocar caída de ramas, desprendimientos y afectar a infraestructuras expuestas como cableados o cartelería urbana.

Recomendaciones de autoprotección para la población

Con la activación simultánea de varios avisos, el Gobierno de Canarias insiste en seguir las indicaciones oficiales de autoprotección, disponibles en la Dirección General de Emergencias:

Entre las pautas generales más importantes destacan:

Ante lluvias intensas

Evitar atravesar barrancos, pasos inundados o carreteras con balsas de agua.

No intentar cruzar zonas donde el nivel del agua supere los tobillos.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua en patios o azoteas.

Ante nieve o hielo

Extremar la precaución en carreteras de cumbre y consultar el estado de los accesos antes de desplazarse.

Llevar ropa de abrigo adecuada y no abandonar el vehículo si queda atrapado sin tener certeza de seguridad.

Ante viento fuerte

Asegurar puertas, ventanas, toldos y elementos que puedan desprenderse.

Evitar zonas arboladas o con riesgo de caída de objetos.

Tener especial cuidado con motos y vehículos ligeros.

Ante fenómenos costeros adversos

Mantenerse alejado de rompientes, escolleras y paseos marítimos.

No acceder a playas ni zonas de baño durante los picos de oleaje.

Evitar estacionar en áreas cercanas al mar durante pleamares.

La borrasca Emilia ya llegó a Canarias / José Carlos Guerra

Un fin de semana marcado por la inestabilidad

El conjunto de alertas activadas refleja el escenario meteorológico más complejo del inicio del invierno. La combinación de bajas presiones, humedad elevada, viento fuerte y mar de fondo hará que los efectos se perciban en la mayoría de las islas, aunque con particularidades geográficas.

Las autoridades recuerdan que el seguimiento actualizado se realiza a través de los canales oficiales, especialmente 112 Canarias y la AEMET, que actualizan sus predicciones varias veces al día.