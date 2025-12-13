Rosa Rodríguez, economista: "Si no hay capacidad para los canarios dependientes, no puede haber gratuidad para recién llegados que no tributan"

¿Cuál es el mensaje económico que traslada el informe Envejecimiento poblacional en Canarias, un reto asistencial creciente a las administraciones autonómicas y locales de Canarias?

Se trata de un mensaje de naturaleza socioeconómica. Siempre se necesitan recursos para las distintas actuaciones que se realizan desde las administraciones públicas. En este caso, llevamos largas décadas apostando por el Estado de Bienestar, pero se demuestra a día de hoy que no es sostenible. Es mi opinión, además. Se dictan leyes que normalmente no llevan aparejada una ficha financiera y al final los recursos no llegan a las personas que esas mismas leyes definen como potenciales personas dependientes e hipotéticos beneficiarios. En estos momentos las arcas públicas se nutren de los tributos que pagamos toda la ciudadanía y la presión fiscal está en unos niveles en los que dificilmente, por esta vía, podrían obtenerse más recursos. Lo que entendemos a partir de este informe es que se debe repensar el modelo. Ya a nivel europeo se está poniendo en evidencia lo insostenible que es el Estado de Bienestar.

En el estudio exponen los déficits del sistema de dependencia, ¿a qué modelos alternativos puede acogerse la ciudadanía canaria, cada vez más envejecida?

Es algo complejo porque depende de las leyes que se dictan a nivel estatal, de las de adaptación que se dictan en las autonomías...Esto no es un problema de Canarias exclusivo. Nuestro granito de arena ha sido poner en evidencia cuál es la situación que sufren las Islas. A partir de ahí, entendemos que hay que abstraerse del día a día e intentar planificar a futuro, y con esto me refiero a las administraciones públicas, a los que tienen responsabilidades políticas. A la vista de que ellos tal vez no tengan ese tiempo disponible, deberían crear equipos multidisciplinares que analicen, a partir de nuestro informe u otros estudios complementarios, la situación actual y cómo hay que plantearlo.

Existe un horizonte de trabajo de cinco años para corregir los problemas que padece el sistema. ¿Ya hay daños irreversibles que no permiten coger al toro de la dependencia por los cuernos?

Precisamente, esta reflexión que hacemos es porque vemos que no, que no se está haciendo nada. Sí que se habla de reducir las listas de espera pero, ¿cómo vas a reducir estas demoras si no tienes los recursos suficientes para afrontar este reto cada vez mayor que conlleva el envejecimiento?

¿Cuáles son los principales retos de Canarias en esta materia?

Hay que designar tecnócratas y personas que puedan repensar este modelo. Teniendo en cuenta que, con los mayores que tenemos hoy, que ya son muchos, seguirán creciendo en el futuro y dentro de diez años se calcula que las personas mayores de 65 años representarán el 25% de la sociedad canaria. Esto ocurre también en cuanto a los expedientes, que cada vez hay un mayor número de dependientes, que en 2024 nosotros entendemos que, si se hubiese tenido en interés en reducirlas, se hubiesen necesitado 160 millones de euros más en los presupuestos. No hay capacidad económica para financiar recursos.

¿Qué mensaje transmite este diagnóstico para el contribuyente? ¿Es razonable esperar mejoras o la situación es desesperanzadora?

Todos los ciudadanos pagamos tributo pensando que se nos va a obtener un retorno en forma de servicios públicos y en estos casos, cuando hay listas de espera no les llegan estos derechos. Hay más de año y medio para la obtención de los Programas Individuales de Atención (PIA) y preocupa la cantidad de gente que fallecen en lista de espera. Otro problema importante es que cada vez viven más personas solas y mayores de 65 años ya con un porcentaje relevante sobre el conjunto de hogares unipersonales. Estamos hablando de que en 2025, casi la tercera parte de las casas están habitadas por una sola persona de 65 o más. Y estas personas también necesitan atención, no es solo que se requieran plazas residenciales, sino dependiendo del estado de autonomía de una persona necesitará o no algún tipo de ayuda.

Habrá seguido recientemente la crisis de personal médico que se vive en los hospitales de España. La falta de recursos no es solo financiera, sino humana.

En Canarias hay un déficit de médicos superior a la media que en España. La tasa de médicos en 2024 por cada 1.000 habitantes es de 2,99 en Canarias y de 3,13 en la Península. A futuro, estas cifras seguirán iguales. Sí que sorprende cómo en el caso de los enfermeros sucede todo lo contrario. Un médico tiene un perfil determinado y aquí en Canarias se opta por contratar más a enfermeros que médicos.

¿Qué factores han llevado a Canarias a tener un saldo vegetativo negativo y registrar tan pocos nacimientos en relación con otras regiones?

Es algo que se ha estado supliendo con los extranjeros. No sabría decir cuál es la razón de fondo que nos ha llevado a esto. Habría que organizar un estudio adicional para ver si nuestra población joven, nuestros egresados, se han quedado trabajando aquí o ha habido una fuga de cerebros. La población joven pesa muy poco aquí.

En esta radiografía, ¿qué impacto tiene para el Archipiélago que los canarios subsistan bajo una de las tasas de pobreza más altas?

Y uno de los salarios más bajos del país. Toda sociedad aspira a que toda su sociedad esté formada y tenga un sueldo medianamente digno.

Si el gasto público no puede crecer al ritmo necesario, ¿cree en un modo de financiación mixta para la dependencia?

Siempre he creído en la gestión indirecta para la prestación de servicios públicos. Porque se agilizan mucho más los procesos y procedimientos. Pero también pienso que no es compatible recaudar para prestar servicios insuficientes a la ciudadanía, y por otro lado, ofrecer una gratuidad generalizada para el transporte. No se puede estar decidiendo cómo deben vivir los ciudadanos. El Estado se ha convertido en paternalista y yo creo en el liberalismo. Creo que las personas tienen que ser capaces de obtener una retribución digna y decidir en qué la gasta.

El estudio señala que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de población mayor de 65 años extranjera. ¿Estos contribuyen a tensionar más los recursos?

Si aquí no tenemos capacidad en materia de dependencia para atender a los ciudadanos canarios, difícilmente podemos dar gratuidad a personas que llegan a Canarias. No me parece mal el hecho de que una persona extranjera, que ya es residente en las Islas, y haya contribuido con su trabajo a las arcas públicas pueda acceder a los mismos derechos y beneficiarse igual que cualquier otro español.