La Aemet pronostica chubascos localmente fuertes y rachas muy intensas en Canarias durante el domingo

El norte de las islas montañosas concentrará las lluvias y el viento, mientras que el estado del mar será adverso con olas de hasta seis metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias una situación de inestabilidad marcada por cielos nubosos, lluvias ocasionales y un episodio de viento del norte con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Las precipitaciones serán más probables y frecuentes en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en la provincia occidental, donde no se descarta que algunos chubascos alcancen intensidad localmente fuerte y vengan acompañados de aparato eléctrico durante la madrugada.

Las temperaturas registrarán pocos cambios en general, aunque se espera un ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte, así como ligeros aumentos de las máximas en las vertientes sur de las islas montañosas. En las cumbres de las islas centrales y de La Palma podrán darse heladas débiles por encima de los 1.900 metros.

El viento soplará de componente norte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes este y noroeste, así como en cumbres expuestas durante las primeras horas del día, tendiendo a disminuir a lo largo de la mañana. En el mar, la situación será adversa, con viento del norte o noroeste de fuerza 6 o 7, ocasionalmente 8, mar gruesa o muy gruesa y mar de fondo de hasta seis metros, condiciones que irán mejorando de madrugada. Las aguas costeras del archipiélago también podrán registrar aguaceros y tormentas aisladas.

Como estaba previsto, comienza de nuevo a reactivarse la actividad convectiva al norte de las islas. Estos son los rayos detectados durante las últimas cuatro horas. En color rojo los caídos en los últimos 20 minutos. En color negro, en los últimos 5 minutos. pic.twitter.com/bDH2bEkef1 — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 13, 2025

El tiempo, isla por isla

LANZAROTE — Nubosidad variable y ambiente algo más templado

Intervalos nubosos durante la jornada, con baja probabilidad de lluvias débiles a partir de la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, dejando un ambiente algo más suave. El viento del noreste perderá intensidad y girará a flojo del noroeste desde primeras horas.

Arrecife: 14 / 20 °C

FUERTEVENTURA — Nubes y posibles lluvias débiles por la tarde

Cielos con intervalos nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones, en general débiles y de carácter ocasional. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Viento del noreste amainando a flojo del noroeste.

Puerto del Rosario: 16 / 21 °C

GRAN CANARIA — Norte más inestable y viento intenso a primera hora

El norte permanecerá nuboso con lluvias, sobre todo durante la segunda mitad del día, sin descartar chubascos localmente fuertes en el noroeste. En el sur, las temperaturas máximas subirán ligeramente. Podrán darse heladas débiles en cumbres y rachas muy fuertes de viento en zonas altas y expuestas durante la madrugada.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 22 °C

El baile de la palmera de la calle Bernardo de la Torre😵‍💫 pic.twitter.com/ipBHNyaI9l — Mi playa de Las Canteras 🏊🏻‍♀️🦈 (@LasCanteras) December 13, 2025

TENERIFE — Lluvias ocasionales en el norte y viento fuerte en cumbres

Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias ocasionales que puntualmente podrían ser intensas. En el resto de la isla, las precipitaciones serán menos probables y más débiles. Se esperan heladas débiles en cumbres y rachas muy fuertes en zonas altas durante la madrugada.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C

LA GOMERA — Ambiente húmedo y rachas muy fuertes de madrugada

Intervalos nubosos con mayor cobertura en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero ascenso de las mínimas en cumbres. El viento del norte será ocasionalmente fuerte, con rachas muy intensas a primeras horas.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 23 °C

LA PALMA — Lluvias en el norte y este con frío en cumbres

Cielos nubosos en el norte y el este, con lluvias ocasionales que podrían intensificarse de forma local. Las mínimas subirán ligeramente, mientras que en cumbres se esperan heladas débiles. El viento del norte dejará rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la madrugada.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Norte más cubierto y viento intenso

Predominio de nubosidad en el norte, con lluvias ocasionales, especialmente en esta zona. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos de las máximas en costas del sur. El viento del norte será ocasionalmente fuerte, con rachas muy intensas a primeras horas del día.

Valverde: 13 / 16 °C