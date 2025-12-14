La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en el norte de las islas, en especial durante la madrugada, temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, más acusado localmente en medianías del norte, y el viento será de componente norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas así como en cumbres expuestas.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza entre 4 y 6, fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada, y mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo a norte o noreste de 1 a 2 metros.

La borrasca Emilia cubre de nieve la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025) / José Pérez Curbelo

También se esperan aguaceros en las aguas costeras de Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y los canales Anaga-Agaete y Jandia-La Isleta.

Estas son las predicciones por islas para este lunes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 21

El paso de la borrasca Emilia por Lanzarote (13/12/2025) / Adriel Perdomo/Efe

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia / Álvaro Sanz

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte y este durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Podrán darse heladas débiles en cumbres. Viento del norte a noroeste ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste y en cumbres expuestas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

Jesús Montesdeoca

TENERIFE

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte, en especial durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las máximas en medianías del norte. Podrán darse heladas débiles en zonas altas. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste, así como en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles ocasionales durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligeros ascenso. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Podrán darse heladas débiles en cumbres. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste, así como en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 17 22

Laura de Pablo

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en cumbres y ligeros ascensos de las máximas en costas orientadas al sur. Viento de componente norte ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres expuestas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 13 16