La última noche de la borrasca Emilia deja 219 incidencias en Canarias, la mitad en Tenerife

La borrasca Emilia ha dejado en la última noche en Canarias --entre las 20.00 horas y las 08.00 horas de este domingo-- unas 219 incidencias en las islas, más de la mitad de las mismas en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

Asimismo, según informa el departamento regional, pese a la intensidad prevista con la borrasca para la noche de este sábado, los incidentes tendieron a decrecer en la pasada madrugada, resultando más afectada Tenerife, donde el paso de la tormenta dejó más incidencias en la comarca norte.

De este modo, en Tenerife, los incidentes estuvieron vinculados a achiques en viviendas y bajos, alcantarillas rebosadas y pequeños desbordes de barrancos, según ha precisado el Cecoes 112.

Siguen vigentes los avisos

El paso de la borrasca Emilia por Canarias mantiene activo desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura, informa Europa Press.

A ello se suma la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife. También se mantiene activa la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria.

Esta decisión se toma en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).

Temperaturas bajo cero en Tenerife

La inestabilidad en al archipiélago canario por la borrasca Emilia tenderá a remitir de este a oeste este domingo, 14 de diciembre, y el viento irá amainando, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos de la Aemet hasta las 8.00 de este domingo, reflejan una temperatura de -02 grados en Izaña (Tenerife) en la medianoche (00.00 horas), el registro más bajo de Canarias.

La estación meteorológica de Sabinosa, en Frontera (El Hierro), ha registrado en la madrugada de este domingo, a las 00.20 horas, la mayor temperatura máxima nacional, con 19,9ºC, apunta la Aemet.

Mayor racha de viento en Canarias

La racha máxima del viento en el Archipiélago se registró a las 01.20 horas en Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera): 91 kilómetros por hora.

En relación a las lluvias, en lo que va de domingo, hasta las 8.30 horas de hoy, el mayor registro acumulado ha sido en El Roque de los Muchachos (La Palma), con 26,6 litros por metro cuadrado.

Avisos de la Aemet para hoy en domingo en Canarias

La Aemet tiene en vigor aviso amarillo por fenómenos costeros en toda Canarias menos en Lanzarote, por olas de hasta 5 metros de altura.

En cuanto al viento, aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste de Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera.

El aviso amarillo por lluvias está vigente en Lanzarote y Fuerteventura por acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas islas.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha avisado en la mañana de este domingo de un cambio en las previsiones meteorológicas, por lo que se ha vuelto a avisar "los retenes para que estén preparados para actuar en caso de que tengamos problemas con las lluvias".

El aviso por tormentas también está en nivel amarillo en esas dos islas.

La borrasca Emilia cubre de nieve la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025) / José Pérez Curbelo

Habrá ampliación.