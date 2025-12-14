Canarias actualiza los avisos por la borrasca Emilia: prealerta por riesgo de desprendimientos y alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este domingo la situación de las alertas activadas en el Archipiélago con motivo del paso de la borrasca Emilia, un episodio meteorológico que ha dejado lluvias, viento, mal estado del mar y nevadas en las cumbres de Gran Canaria y Tenerife este fin de semana.

Las decisiones se han adoptado en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, y siguiendo lo establecido en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

A continuación, se detallan los cambios en cada uno de los fenómenos meteorológicos.

La borrasca Emilia cubre de nieve la cumbre de Gran Canaria (13/12/2025) / José Pérez Curbelo

Prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura

Desde las 13:00 horas del 14 de diciembre de 2025, se mantiene la situación de prealerta por lluvias y la prealerta por tormentas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Según la información facilitada por Emergencias, continúa existiendo la posibilidad de lluvias y chubascos, que en general serán débiles, aunque no se descarta que en algunos momentos puedan ser puntualmente intensos o acompañados de tormenta.

En paralelo, el Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la alerta por lluvias en Gran Canaria y en las islas occidentales, donde la situación meteorológica ha experimentado una mejora progresiva en las últimas horas.

Las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en zonas donde puedan producirse acumulaciones de agua, barrancos o áreas con drenaje limitado.

Prealerta por tormentas

Desde las 13.00 horas de este domingo está en vigor la prealerta por tormentas en Lanzarote y Fuerteventura por posibles tormentas débiles. Una tormenta es un fenómeno meteorológico que genera actividad eléctrica (rayos, relámpagos y truenos) acompañado a menudo de precipitaciones intensas, y/o granizo, y/o rachas de viento fuerte, explica Emergencias.

Finaliza la alerta por nevadas en la cumbre de Tenerife

La evolución favorable de la borrasca ha permitido desactivar la alerta por nevadas en la cumbre de Tenerife y la prealerta por nevadas en Gran Canaria y La Palma.

La medida ha entrado en vigor a partir de las 14:00 horas del 14 de diciembre, poniendo fin a un episodio que afectó a las zonas más elevadas de la isla.

Alerta por fenómenos costeros en varias islas

Donde sí se mantiene la vigilancia es en el litoral. La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros, activa desde las 14:00 horas del 14 de diciembre, que afecta a un amplio tramo de costa del Archipiélago.

El aviso incluye la costa norte y noroeste de Gran Canaria y Tenerife, así como el litoral norte y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Según las previsiones, el mar presenta un mal estado, con oleaje combinado de entre 2,5 y 3,5 metros de altura significativa.

Además, se esperan vientos del norte con fuerza 4 a 5 (entre 20 y 38 km/h), con rachas de fuerza 6 en zonas de altamar situadas entre las islas de mayor relieve. Predominará la marejada, con áreas de fuerte marejada, que tenderán a remitir durante la madrugada del lunes. A esto se suma un mar de fondo del noroeste con olas de hasta 2,5 metros.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades náuticas y respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y de protección civil.

Se desactiva la alerta por vientos en Canarias

Por último, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la finalización de la alerta por vientos en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, también desde las 14:00 horas de este domingo.

La mejora de las condiciones atmosféricas ha permitido retirar este aviso, aunque se mantiene el seguimiento de la evolución meteorológica.

Riesgo de desprendimientos

La prealerta por riesgo de desprendimientos se ha activado a las 14.00 horas de hoy en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Inundaciones costeras

Una vez finalizado el riesgo de inundación costera por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa durante las pleamares, el Gobierno de Canarias ha finalizado la situación de alerta en todo la comunidad autónoma.

La Aemet ha pronosticado que este domingo la inestabilidad en al archipiélago canario tiende a remitir de este a oeste y el viento amaine, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias.