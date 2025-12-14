Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Emilia en CanariasUD Las PalmasTerraza El AtlantePelea en Mesa y LópezSucesos en CanariasGripe en Canarias
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | El norte de Gran Canaria será la más afectada esta madrugada por la borrasca Emilia

La Aemet avisa de más lluvias y fuerte viento este domingo en Canarias

Desperfectos en la carretera en Valsequillo

Desperfectos en la carretera en Valsequillo

José Pérez Curbelo

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Emilia sigue dejando su huella en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Centro Municipal de Emergencias (CEMELPA) ha gestionado un total de 396 incidencias desde la activación de la alerta. Los principales problemas han estado relacionados con el viento y la acumulación de restos en la vía pública, afectando especialmente a planchas, árboles, carteles y elementos del mobiliario urbano. La alcaldesa, Carolina Darias, ha presidido una nueva reunión de coordinación junto a su equipo de Gobierno para garantizar la atención ciudadana y la respuesta inmediata ante el fenómeno meteorológico adverso.

La mayor parte de los incidentes han sido provocados por la caída o desplazamiento de materiales como planchas y ventanas (126), árboles caídos o dañados (105), así como desprendimientos de fachadas (45). También se han atendido actuaciones de limpieza por acumulación de hojas y ramas (28), y problemas en servicios como el alumbrado público (25), vallas (13), alcantarillado (13) y semáforos (5). Se registraron dos accidentes de tráfico relacionados con las condiciones meteorológicas, aunque no hubo incidentes por inundaciones.

Además del dispositivo de emergencias, el Ayuntamiento mantiene activo un recurso especial para la atención a personas sin hogar en el Pabellón Juan Beltrán Sierra, que complementa los servicios habituales durante este episodio meteorológico. Las autoridades locales han agradecido la colaboración ciudadana y reiteran su llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios, permanecer informados por canales oficiales y notificar cualquier incidencia.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso para este domingo, advirtiendo de un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias ocasionales que serán más frecuentes en la provincia occidental. También se prevén chubascos localmente fuertes, tormentas eléctricas y aguaceros en aguas costeras, especialmente durante la madrugada, lo que prolonga el estado de alerta ante la evolución de la borrasca Emilia. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque con ligero ascenso de las mínimas en zonas altas del norte y subida de las máximas en vertientes sur de las islas montañosas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  2. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  3. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  4. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  5. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  6. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  7. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  8. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar

Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: "Este local debería estar totalmente prohibido"

Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: "Este local debería estar totalmente prohibido"

La Aemet pronostica chubascos localmente fuertes y rachas muy intensas en Canarias durante el domingo

La Aemet pronostica chubascos localmente fuertes y rachas muy intensas en Canarias durante el domingo

Congelar para que no falte una gamba en la cena de Navidad

Congelar para que no falte una gamba en la cena de Navidad

DIRECTO | El norte de Gran Canaria será la más afectada esta madrugada por la borrasca Emilia

DIRECTO | El norte de Gran Canaria será la más afectada esta madrugada por la borrasca Emilia

La Guardia Civil comprueba las maletas o bolsas de los motoristas canarios: y crecen las multas: entre 60 y más de 2.000 euros y pueden inmovilizar la moto

La Guardia Civil comprueba las maletas o bolsas de los motoristas canarios: y crecen las multas: entre 60 y más de 2.000 euros y pueden inmovilizar la moto

Aldama planeó convertir a las Islas en un nodo de su red de corrupción

Aldama planeó convertir a las Islas en un nodo de su red de corrupción

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Adiós a los triángulos: dos semanas para conseguir la baliza V16

Tracking Pixel Contents