DIRECTO | El norte de Gran Canaria será la más afectada esta madrugada por la borrasca Emilia

La borrasca Emilia sigue dejando su huella en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Centro Municipal de Emergencias (CEMELPA) ha gestionado un total de 396 incidencias desde la activación de la alerta. Los principales problemas han estado relacionados con el viento y la acumulación de restos en la vía pública, afectando especialmente a planchas, árboles, carteles y elementos del mobiliario urbano. La alcaldesa, Carolina Darias, ha presidido una nueva reunión de coordinación junto a su equipo de Gobierno para garantizar la atención ciudadana y la respuesta inmediata ante el fenómeno meteorológico adverso.

La mayor parte de los incidentes han sido provocados por la caída o desplazamiento de materiales como planchas y ventanas (126), árboles caídos o dañados (105), así como desprendimientos de fachadas (45). También se han atendido actuaciones de limpieza por acumulación de hojas y ramas (28), y problemas en servicios como el alumbrado público (25), vallas (13), alcantarillado (13) y semáforos (5). Se registraron dos accidentes de tráfico relacionados con las condiciones meteorológicas, aunque no hubo incidentes por inundaciones.

Además del dispositivo de emergencias, el Ayuntamiento mantiene activo un recurso especial para la atención a personas sin hogar en el Pabellón Juan Beltrán Sierra, que complementa los servicios habituales durante este episodio meteorológico. Las autoridades locales han agradecido la colaboración ciudadana y reiteran su llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios, permanecer informados por canales oficiales y notificar cualquier incidencia.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso para este domingo, advirtiendo de un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias ocasionales que serán más frecuentes en la provincia occidental. También se prevén chubascos localmente fuertes, tormentas eléctricas y aguaceros en aguas costeras, especialmente durante la madrugada, lo que prolonga el estado de alerta ante la evolución de la borrasca Emilia. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque con ligero ascenso de las mínimas en zonas altas del norte y subida de las máximas en vertientes sur de las islas montañosas.

El impacto del temporal también se ha sentido en el transporte marítimo interinsular. La naviera Fred. Olsen Express se ha visto obligada a cancelar este sábado el trayecto entre Fuerteventura y Lanzarote, una línea operada por el mini ferry Buganvilla Express entre Corralejo y Playa Blanca, que ya había permanecido inactivo durante toda la jornada del viernes. La decisión sobre si se reanuda el servicio se tomará en función de la evolución meteorológica prevista para este domingo. En la ruta entre Gran Canaria y Tenerife, también se suspendieron las salidas programadas a las 12:30 y las 20:00 horas, trasladando a los pasajeros a los barcos de las 16:00 y 18:00 horas. Para este domingo, Fred. Olsen mantendrá esta operativa, anunciando que la salida de las 8:30 desde Agaete se traslada a las 10:30, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros.

