La Aemet advierte: nuevos avisos por oleaje este martes en Canarias

Lanzarote y Fuerteventura son las islas afectadas

Mapa del tiempo. / Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este martes, 16 de diciembre, dos nuevos avisos en Canarias. En este caso, se trata de avisos amarillos por fenómenos costeros adversos, que afectarán a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En la primera de ellas, el aviso estará vigente desde las 16:00 horas, mientras que en la segunda se activará unas horas después, a partir de las 20:00 horas.

En ambas se espera mar combinada del Norte o Noroeste de 4 a 5 metros.

Previsión general

En cuanto a la previsión general del tiempo en Canarias para este martes, se esperan intervalos nubosos, más compactos y con lluvias débiles de madrugada y por la tarde-noche en el norte de las islas, en especial en medianías.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, mientras se prevé una baja probabilidad de heladas débiles en cumbres de Tenerife y La Palma.

El viento soplará del norte moderado con algunos intervalos fuertes por la tarde.

