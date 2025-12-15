La Aemet avisa de heladas en las cumbres de Canarias este lunes
También se espera un ligero aumento de temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes, 15 de diciembre, continúen los intervalos nubosos, con baja probabilidad de heladas débiles en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
Las temperaturas, por su parte, estarán en ligero ascenso. En concreto, este lunes, en Las Palmas de Gran Canaria la temperatura mínima es de 19ºC y la máxima de 22ºC, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilan entre los 17 y los 23ºC.
Se espera viento del noroeste moderado, ocasionalmente fuerte en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas.
Previsión para la provincia de Las Palmas:
Gran Canaria
Nuboso en el norte, con baja probabilidad lluvia débil. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas en ligero ascenso. Baja probabilidad de heladas débiles en la cumbre. Viento del noroeste moderado, ocasionalmente fuerte en zonas altas y vertientes este y oeste.
Fuerteventura y Lanzarote
Intervalos nubosos, con alguna lluvia ocasional, y amplios claros por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado.
