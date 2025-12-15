La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas, especialmente durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, mientras que podrán registrarse heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma.

El viento soplará de componente norte, con intervalos ocasionalmente fuertes en vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en cumbres expuestas. En el estado del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, con fuerte marejada que irá disminuyendo, y mar de fondo del norte o noroeste de entre 2 y 3 metros, en descenso progresivo. También se prevén aguaceros en aguas costeras de Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y en los canales Anaga-Agaete y Jandía-La Isleta.

14/12 18:06 AVISOS PASADO MAÑANA | Canarias: costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/53kdXshD6w — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 14, 2025

Estas son las predicciones por islas para este lunes:

LANZAROTE — Intervalos nubosos y lluvias ocasionales

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y lluvias dispersas

Intervalos nubosos con lluvias ocasionales, sobre todo de madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y heladas en cumbres

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte y este durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento del norte a noroeste, ocasionalmente fuerte en vertientes expuestas y cumbres.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 22

TENERIFE — Lluvias débiles en el norte

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte, especialmente durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en medianías del norte. Heladas débiles en zonas altas. Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste y en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23

LA GOMERA — Nubosidad persistente en el norte

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles durante la madrugada.Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 23

LA PALMA — Posibles heladas en cumbres

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte durante la madrugada.Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios o ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste y en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 22

EL HIERRO — Norte más nuboso y viento fuerte

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles de madrugada.Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de mínimas en cumbres y ligeros ascensos de máximas en costas del sur.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en el sureste, extremo noroeste y cumbres expuestas.

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 16