Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Emilia en CanariasMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherServalesUD Las Palmas
instagramlinkedin

La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

Las precipitaciones se concentrarán en el norte de las islas, sobre todo de madrugada, con temperaturas estables y viento del norte moderado a fuerte.

Las palmeras se tambalean por el fuerte viento en Las Palmas de Gran Canaria

Las palmeras se tambalean por el fuerte viento en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Ancor Torrens

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas, especialmente durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, mientras que podrán registrarse heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma.

El viento soplará de componente norte, con intervalos ocasionalmente fuertes en vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en cumbres expuestas. En el estado del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, con fuerte marejada que irá disminuyendo, y mar de fondo del norte o noroeste de entre 2 y 3 metros, en descenso progresivo. También se prevén aguaceros en aguas costeras de Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y en los canales Anaga-Agaete y Jandía-La Isleta.

Nieve en la cumbre de Gran Canaria por la borrasca Emilia

Nieve en la cumbre de Gran Canaria por la borrasca Emilia

José Pérez Curbelo

Estas son las predicciones por islas para este lunes:

LANZAROTE — Intervalos nubosos y lluvias ocasionales

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21

FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y lluvias dispersas

Intervalos nubosos con lluvias ocasionales, sobre todo de madrugada. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte a noroeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22

Caída de árbol en Haría por la borrasca Emilia, este sábado, 13 de diciembre de 2025

Caída de árbol en Haría por la borrasca Emilia, este sábado, 13 de diciembre de 2025 / La Provincia

GRAN CANARIA — Lluvias en el norte y heladas en cumbres

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte y este durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres. Viento del norte a noroeste, ocasionalmente fuerte en vertientes expuestas y cumbres.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 22

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia / Álvaro Sanz

TENERIFE — Lluvias débiles en el norte

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en el norte, especialmente durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en medianías del norte. Heladas débiles en zonas altas. Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste y en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 / 23

El paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria, en imágenes (13/12/2025)

El paso de la borrasca Emilia por Gran Canaria, en imágenes (13/12/2025)

Ver galería

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

LA GOMERA — Nubosidad persistente en el norte

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles durante la madrugada.Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 23

LA PALMA — Posibles heladas en cumbres

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte durante la madrugada.Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios o ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y noroeste y en cumbres.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 22

La borrasca Emilia deja nieve en el Teide

La borrasca Emilia deja nieve en el Teide

La Provincia

EL HIERRO — Norte más nuboso y viento fuerte

Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles de madrugada.Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de mínimas en cumbres y ligeros ascensos de máximas en costas del sur.Viento del norte, ocasionalmente fuerte en el sureste, extremo noroeste y cumbres expuestas.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas (°C): Valverde 13 / 16

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  4. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  5. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  8. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar

La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

Récord del IRPF en las Islas con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

Récord del IRPF en las Islas con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

DIRECTO | La semana seguirá con más lluvias, pero con menos intensidad

DIRECTO | La semana seguirá con más lluvias, pero con menos intensidad

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

Canarias actualiza los avisos por la borrasca Emilia: prealerta por riesgo de desprendimientos y alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago

Canarias actualiza los avisos por la borrasca Emilia: prealerta por riesgo de desprendimientos y alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago
Tracking Pixel Contents