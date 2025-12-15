Un joven asalta armado un bar: «Quiero todo el dinero y me da igual lo que me pase»

Un joven de 20 años ha sido detenido en Fuerteventura por agentes de la Policía Nacional después de asaltar armado un establecimiento hostelero en Puerto del Rosario y llevarse la caja registradora.

Los hechos ocurrieron el viernes por la noche, en torno a las 23 horas, en un restaurante de la capital majorera. El individuo, cuchillo en mano, accedió al bar con el objetivo de llevarse la recaudación de la jornada.

«Dame el dinero, quiero todo el dinero, y me da igual lo que me pase», amenazó a la propietaria del establecimiento que, temerosa de que pudiera agredirla, le entregó el dinero. En total, guardaba ente 300 y 500 euros, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Un testigo reclamó la presencia a dos agentes que patrullaban por el entorno. Al llegar al establecimiento, localizaron a la dueña con otros clientes, que confirmaron lo ocurrido. Ella explicó que no había opuesto resistencia por medio.

Al obtener la descripción y poder visualizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los policías descubrieron que era un delincuente habitual, español de 25 años. En ese momento, comunicaron lo ocurrido y la descripción física aportada a través de la sala 091.

Pese a realizar una búsqueda, no lo localizaron por las inmediaciones. Fue al día siguiente cuando acudieron a su domicilio y lo arrestaron por un presunto delito de robo con violencia. El joven no opuso resistencia a la detención.