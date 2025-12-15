CC abandona al PP en su intento de que vuelva a comparecer el ministro Torres en la 'comisión covid' de Canarias

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, no volverá a comparecer en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. La petición del PP, basada en las contradicciones de Torres desveladas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), fue desestimada este lunes debido a la abstención de CC y AHI y el voto en contra de ASG -tres de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno de Fernando Clavijo- el PSOE y NC-Bc por entender que ya están suficientemente acreditadas las discordancias del ministro respecto a sus distintas declaraciones en las Cortes y en la propia Cámara regional.

El pasado 19 de noviembre, los conservadores Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo anunciaron que iban a pedir la nueva comparecencia de Torres por entender que el informe de la UCO demostró que el expresidente canario "faltó a la verdad" y que "tuvo un papel protagonista indispensable" para que la "trama corrupta" lograra que el Archipiélago fuese "la comunidad autónoma donde más facturó".

Semanas después de ese anuncio del PP, los nacionalistas también incidieron en que había indicios de "posible tráfico de influencias, acoso laboral y abuso de posición de poder" por parte de Torres pero, al contrario que los conservadores, en CC se defendió que "sin que ningún grupo se lo tenga que pedir, tanto Torres como [Antonio] Olivera [exviceconsejero de Presidencia] deberían volver a comparecer a petición propia en este Parlamento, donde ambos faltaron a la verdad".

El desconcierto de la iniciativa del PP que se instaló entre el resto de sus socios se debió a que ya hay una cuarta petición de comparecencia de Torres en el Senado pero, sobre todo, al hecho de que Enseñat y Curbelo "explicitaron las ocho cuestiones clave que, a su entender, deberá contestar Torres en la comisión de investigación, por lo que tendrá más de un mes para preparar sus respuestas".

Este lunes se evidenció en el seno de la comisión de investigación solo el PP y Vox -que solicitó que el Congreso repruebe a Torres- apoyan una nueva comparecencia de Torres.

