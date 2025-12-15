El Cupón de Fin de Semana de la ONCE deja premios de 60.000 euros repartidos entre Gran Canaria y Lanzarote
Los tres cupones estaban premiados con 20.000 euros cada uno
Las Palmas de Gran Canaria
El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 60.000 euros en tres cupones de 20.000 euros vendidos dos de ellos en Las Palmas de Gran Canaria y el tercero en Arrecife (Lanzarote).
Según informa la organización, el vendedor Antonio J. Pérez fue el responsable de repartir la suerte con 20.000 euros en un cupón desde su zona de venta en el Barrio de Lomo Blanco; y José V. Afonso, hizo lo propio en su punto de venta en la calle Mesa de León, 17 de Las Palmas de Gran Canaria.
Finalmente, el vendedor Ernesto A. Santiago repartió en Arrecife, concretamente en la calle Manolo Millares, un premio de 20.000 euros también del Cupón de Fin de Semana.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
- La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
- Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar