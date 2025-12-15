El Cupón de Fin de Semana de la ONCE deja premios de 60.000 euros repartidos entre Gran Canaria y Lanzarote

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 60.000 euros en tres cupones de 20.000 euros vendidos dos de ellos en Las Palmas de Gran Canaria y el tercero en Arrecife (Lanzarote).

Según informa la organización, el vendedor Antonio J. Pérez fue el responsable de repartir la suerte con 20.000 euros en un cupón desde su zona de venta en el Barrio de Lomo Blanco; y José V. Afonso, hizo lo propio en su punto de venta en la calle Mesa de León, 17 de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, el vendedor Ernesto A. Santiago repartió en Arrecife, concretamente en la calle Manolo Millares, un premio de 20.000 euros también del Cupón de Fin de Semana.