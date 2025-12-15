Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

La Dirección General de Emergencias advierte de un empeoramiento del estado del mar a partir de este lunes, con oleaje que podrá superar los cuatro metros en algunas zonas

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 14:00 horas de este lunes 15 de diciembre, ante el deterioro progresivo del estado del mar. La medida se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La PalmaFuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevé un mal estado del mar durante los próximos días.

Según las previsiones, este lunes se espera viento de componente norte de fuerza 4, con marejada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros, y un oleaje combinado cercano a los dos metros. La situación tenderá a empeorar el martes 16, con vientos del norte y nordeste de fuerza 5 a 6, mar gruesa en el entorno de Fuerteventura y Lanzarote y olas que podrán alcanzar entre 3,5 y 4,5 metros, especialmente durante la noche.

El miércoles 17 continuará el episodio, con fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de hasta 3,5 metros y oleaje combinado de entre 3 y 4,5 metros, registrándose las olas más significativas durante la madrugada en las islas orientales.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras, evitar paseos por escolleras, muelles y áreas expuestas al oleaje, así como no realizar actividades náuticas o recreativas en las zonas afectadas mientras se mantenga la prealerta. También se aconseja seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

CC abandona al PP en su intento de que vuelva a comparecer el ministro Torres en la 'comisión covid' de Canarias

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

