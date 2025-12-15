El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 14:00 horas de este lunes 15 de diciembre, ante el deterioro progresivo del estado del mar. La medida se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La PalmaFuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevé un mal estado del mar durante los próximos días.

Según las previsiones, este lunes se espera viento de componente norte de fuerza 4, con marejada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros, y un oleaje combinado cercano a los dos metros. La situación tenderá a empeorar el martes 16, con vientos del norte y nordeste de fuerza 5 a 6, mar gruesa en el entorno de Fuerteventura y Lanzarote y olas que podrán alcanzar entre 3,5 y 4,5 metros, especialmente durante la noche.

El miércoles 17 continuará el episodio, con fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de hasta 3,5 metros y oleaje combinado de entre 3 y 4,5 metros, registrándose las olas más significativas durante la madrugada en las islas orientales.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras, evitar paseos por escolleras, muelles y áreas expuestas al oleaje, así como no realizar actividades náuticas o recreativas en las zonas afectadas mientras se mantenga la prealerta. También se aconseja seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.