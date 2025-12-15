Guía para sobrevivir a la temporada de gripe en Canarias: síntomas, remedios y motivos para correr a Urgencias

Cuando las luces de Navidad se encienden, los días de compras se vuelven eternos y el frío se agudiza, los pañuelos y paracetamoles se convierten en aliados esenciales para sobrevivir a las fiestas.

El incremento de casos de gripe en las últimas semanas ha provocado que cada vez sea más común encontrar algún que otro familiar, amigo o compañero tosiendo, con mala cara, o incluso, haciendo uso de una mascarilla quirúrgica. Canarias se encuentra en plena fase epidémica y, aunque el riesgo de contagio aún es bajo, son muchos los que desconocen cómo identificar el virus de un resfriado.

Síntomas más comunes

Pese a compartir algunos síntomas, la gripe tiene sintomatología específica y una evolución muy distinta. Para empezar, la gripe suele comenzar con una fiebre relativamente alta. «Puede llegar a los 38 o 40 grados», revela Abián Montesdeoca, pediatra y técnico de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. En los primeros días, esto se acompaña de dolores musculares, mialgias y dolor de garganta. «Es un malestar que te inhabilita para la vida diaria», sentencia Montesdeoca.

Esta situación puede prolongarse entre 4 y 7 días. Sin embargo, esta situación de malestar general irá desapareciendo poco a poco para mutar en síntomas catarrales. Es decir, mucosidad y estornudos. Como recuerda Montesdeoca, esta manifestación del virus es compartida con los resfriados pero para diferenciarlos basta con haber seguido su evolución. «Catarros y resfriados suelen comenzar con esta sintomatología, al contrario que la gripe, que empieza con fiebre alta», sentencia.

Efecto de la nueva variante

Este año, la temporada de gripe ha empezado con un nuevo protagonista: la mutación de la variante H3N2 del virus de la gripe A. Esta mutación en el subclado K se ha difundido por Europa con gran rapidez, lo que hace pensar que también tiene una capacidad de contagio mayor. No obstante, con datos preliminares, los investigadores descartan que esta variante provoque peores pronósticos.

En el caso de Canarias, se desconoce aún si esta subvariante mutada ha llegado a entrar en el Archipiélago, aunque desde la Dirección de Salud Pública ya afirman haber hallado algunos contagios por virus A H3N2. «La proporción es similar a la de otros años», indica Montesdeoca, que insiste en que la mayor parte de contagios, en estos momentos, han sido provocados por el virus A H1N1. En todo caso, esta nueva mutación no supone ningún tipo de cambio en la sintomatología, según constata el pediatra.

Mejor tratamiento

Pocos remedios son tan buenos para combatir la gripe como descansar, tomar mucha agua y, cuando la fiebre es alta, medicarse con paracetamol. Así lo explica Montesdeoca, que insiste en que, especialmente en los más pequeños, es importante utilizar antitérmicos en lugar de antiinflamatorios. «Si el niño está tranquilo, respira con normalidad y tiene una fiebre que no es de gravedad (38,5 o 39 grados) puede estar tranquilamente en casa», insiste el pediatra. En este sentido, recuerda que lo más importante es «hidratarse» y «ofrecer comidas fuera de los horarios habituales». Como insiste, esto permite que los pequeños se mantengan bien alimentados incluso cuando se sienten algo desganados.

En este sentido, el pediatra llama a la calma, especialmente a los padres pero también a la población en general, para insistir en que no todos los cuadros sintomáticos son motivo de visita a las urgencias. «Es normal que el niño deje de comer o, incluso, tenga algo de apatía», sentencia.

Complicaciones que requieren visita a urgencias

Para considerar una visita a las urgencias extrahospitalarias, primero se deben haber cumplido ciertos condicionantes: más de tres días con fiebre alta, estar muy decaído, respirar rápido y tener los labios azules. «También puede ser motivo de visita un contagio de gripe si la persona afectada padece una enfermedad de base», recalca el médico, incluyendo en este pretexto también a las personas mayores vulnerables.

En este caso, de hecho, añade otros posibles factores que pueden hacernos sospechar de un empeoramiento del estado de salud de la persona afectada. En este sentido, el médico enumera dos: la dificultad para hablar y la dificultad para respirar. Y es que, si bien la gripe se ha convertido en una enfermedad común, cada año mata a decenas de personas en Canarias. Esto es porque este virus, en personas más frágiles –normalmente las que cuentan con más enfermedades de base– es capaz de generar neumonías e incluso infecciones raras, como el meningococo. «Además, como el cuerpo está algo más débil, son más proclives a contagiarse con bacterias una vez superan la enfermedad», revela.

Tips para prevenir la gripe

De ahí que la recomendación para evitar estas complicaciones e ingresos hospitalarios sea la vacunación de las personas más vulnerables. Los grupos de riesgo son los mayores de 60 años, los fumadores y los niños de entre 6 meses y 6 años. Sin embargo, para proteger al resto de la población, la Consejería de Sanidad también recomienda la vacunación a embarazadas en cualquier trimestre y durante el puerperio (hasta los seis meses después del parto), personas con enfermedades crónicas, personal sociosanitario y sanitario, profesiones esenciales (como bomberos y policías), el personal de guardería y los conviventes con bebés. Este año Canarias está más preparada para la irrupción del virus. Las tasas de vacunación están en máximos. La cobertura vacunal se sitúa entre 60 y 62%, diez puntos más que el año pasado, pero aún no alcanza la tasa ideal que sería el 75%.

Por otro lado, durante el escenario 1, la Consejería de Sanidad también recomienda a las personas con sintomatología el uso de mascarilla, lo que puede ayudar a bloquear los contagios. En esta fase la recomendación de uso de mascarilla también es extensible a los centros sanitarios y residencias, donde se debería utilizar en áreas concurridas por personas vulnerables.