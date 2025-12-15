El pueblo de Canarias que "más va a brillar esta Navidad": este día se encenderá la iluminación que pondrá Ferrero Rocher en Tejeda

Tejeda se ha convertido en el Pueblo Ferrero Rocher 2025. El municipio de Gran Canaria será "el pueblo que más brille esta Navidad en España", un reconocimiento que supone un impulso clave para el turismo local. Como ya ocurrió en ediciones anteriores con otros ganadores, miles de personas se desplazarán hasta la localidad para ver la iluminación especial instalada por la marca de bombones más famosa del mundo. Ahora, vecinos y visitantes esperan con ilusión el día en que sus calles se llenen del dorado característico de estos dulces navideños, una fecha que ya ha sido confirmada.

Pueblos que competían por ser el pueblo que más brilla de España en 2025 / Ferrero Rocher

En la XII edición de la campaña navideña Juntos Brillamos Más, Tejeda se ha impuesto a otras 16 localidades españolas, una por cada comunidad autónoma. Tras superar cuatro fases de votación y vencer en la final a Fuente del Maestre (Extremadura), el municipio ha reforzado su prestigio dentro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, consolidándose como uno de los grandes referentes de la Navidad en el país.

Este día Tejeda se iluminará con Ferrero Rocher

La organización ya ha confirmado que este miércoles 17 de diciembre, Tejeda brillará más que ningún otro pueblo de España. A partir de las 18:00 horas, el municipio acogerá un evento especial en la Plaza Mayor, que marcará el inicio oficial de esta celebración navideña.

Como ya sucedió en ediciones anteriores, el presentador de televisión y rostro de la campaña, Jesús Vázquez, estará presente para acompañar al municipio en un momento emotivo e histórico, que quedará grabado para siempre en la memoria de vecinos y visitantes. Para la inauguración del alumbrado se prevé que cientos de vecinos del pueblo y visitantes de otros lugares acudan a celebrar el inicio de la Navidad en Tejeda, justo una semana antes de Nochebuena.

Ferrero Rocher presentó a Tejeda como "el corazón volcánico de la isla". Ahora, también se convertirá en el corazón de la Navidad. Como en años anteriores, las luces doradas iluminarán su cielo, acompañadas de un árbol de Navidad del mismo tono y otros elementos decorativos característicos de la prestigiosa marca italiana.

Un premio que da prestigio y dinero

Los municipios que han ganado ediciones anteriores del concurso han comprobado que convertirse en el pueblo que más brilla en Navidad conlleva un importante impacto económico directo. El nombre de Tejeda aparecerá en televisiones de todo el país y estará vinculado a la marca en los anuncios navideños de Ferrero Rocher, lo que multiplicará su visibilidad a nivel nacional.

Además, este reconocimiento actúa como un potente reclamo turístico. El alumbrado especial atrae a miles de visitantes, que se desplazan hasta la localidad para contemplar la decoración en directo y como ya ha ocurrido en otros municipios galardonados, generan un notable aumento del consumo en comercios, bares y alojamientos locales.

En todos los pueblos que han formado parte de esta iniciativa se ha registrado un crecimiento exponencial de las reservas hoteleras, acompañado de una mayor afluencia de turistas y excursionistas. Por eso, que Tejeda haya ganado la campaña Juntos Brillamos Más va mucho más allá de un simple encendido de luces, supone una oportunidad histórica para su economía y su proyección turística.