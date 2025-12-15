El meteorólogo Rubén Vázquez alerta tras la borrasca Emilia: "Canarias seguirá con inestabilidad y nuevas lluvias en los próximos días"

Cuando pensábamos que el buen tiempo llegaría tras el paso de la borrasca Emilia, el meteorólogo Rubén Vázquez (MeteoVigo) nos ha sorprendido con una mala noticia. En los próximos días, se prevé que la inestabilidad continúe afectando a Canarias, con más precipitaciones y un descenso de las temperaturas que anticipan una blanca Navidad.

Pese a las advertencias de Rubén Vázquez, el episodio más intenso ya ha quedado atrás. Durante los próximos días, la situación seguirá marcada por precipitaciones intermitentes, viento algo intenso y un ambiente algo más fresco de lo habitual para esta época del año. Todo esto se espera que se produzca en la vertiente norte y en las islas de mayor relieve.

El último análisis del meteorólogo señala que el archipiélago seguirá estando afectado por nuevas pulsaciones atlánticas y una circulación atmosférica altamente dinámica, lo que dificulta la llegada de un anticiclón estable a corto plazo.

Más lluvias tras Emilia

Tras el paso de Emilia, las lluvias más destacadas se concentrarán en las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria y Tenerife: "En Canarias vemos un incremento de las precipitaciones, sobre todo en la cara norte de Gran Canaria y también en Tenerife".

Según los modelos presentados por Vázquez, las zonas más afectadas por las precipitaciones serán las medianías y las áreas orientadas al norte y nordeste. En estos casos, las lluvias serán débiles y la nubosidad predominará en todo el archipiélago.

En el resto de las islas, no se esperan episodios extremos, pero sí un goteo continuo de precipitaciones, especialmente entre semana, que obligará a estar atentos a la evolución de barrancos y carreteras.

Avisos costeros por viento en las islas orientales

Además de las lluvias, Rubén Vázquez destaca la presencia de avisos costeros activados por la AEMET en Lanzarote y Fuerteventura, donde el viento y el estado del mar pueden complicar la navegación y las actividades en la costa.

Qué tiempo hará en los próximos días en Canarias

De cara a la próxima semana, los principales modelos meteorológicos coinciden en un patrón claro. A Canarias no llegará un anticiclón, y la inestabilidad seguirá dominando el tiempo en Canarias. Tenerife y Gran Canaria serán las islas con mayores registros.

Esta situación se mantendrá hasta las puertas de la Navidad, con que se situarán ligeramente por debajo de la media, sobre todo en zonas altas y durante las noches, aunque sin episodios de frío extremo.

El meteorólogo avanza que esta atmosférica es solo una antesala de un mes de diciembre más activo de lo habitual, con la posibilidad de nuevas borrascas atlánticas y cambios de patrón a partir del día 20-22 del mes. Aunque todavía es pronto para afinar el pronóstico navideño, los escenarios actuales descartan un tiempo seco y estable prolongado en Canarias.