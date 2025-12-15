Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turrones y polvorones para perros: la novedad navideña de El Lobo llega a Hiperdino

La cadena Hiperdino amplía su sección de Mascotas con productos de la marca El Lobo, que incluyen turrones de zanahoria y coco, y polvorones de arroz, tras dos años de estudios avalados por veterinarios.

Hiperdino pone a la venta los primeros turrones y polvorones para perros elaborados por la histórica marca El Lobo. Se trata de una gama pionera en el mercado que destaca por estar formulada con ingredientes 100% naturales, adaptados específicamente al consumo animal.

La compañía Confectionary Holding, propietaria de marcas tan reconocidas como 1880, Doña Jimena, El Lobo o Casa 1880, ha impulsado esta innovadora línea dirigida a mascotas, que incluye dos variedades de turrón —zanahoria y coco— en formato de 80 gramos, y polvorones de arroz en formato de 120 gramos. Estos productos no contienen azúcares añadidos y han sido desarrollados tras dos años de pruebas y estudios avalados por veterinarios, según detalla la empresa.

Turrón y polvorones para masctotas

Turrón y polvorones para masctotas / LA PROVINCIA / DLP

El director del Departamento Comercial de Hiperdino, Álvaro Fernández Fournier, explica que esta iniciativa responde “a la tendencia creciente de ofrecer alimentos más saludables y de mayor calidad a los animales de compañía”. Añade que la cadena se apoya en “la garantía de calidad de la reputada marca El Lobo, con décadas de experiencia en la elaboración de delicatesen navideñas, que ahora amplía su catálogo hacia el público de las mascotas”.

Fernández Fournier subraya que, en un contexto en el que cada vez más hogares canarios cuentan con un perro como parte de su familia, Hiperdino ha querido incorporar esta gama a su amplia sección de Mascotas. “Estoy convencido de que serán un éxito durante estas fechas”, afirma.

Una marca con tres siglos de tradición

Confectionary Holding, liderada por su CEO Rubén López Coloma, mantiene su producción en dos plantas ubicadas en Jijona (Alicante) y Alcaudete (Jaén). La primera está especializada en turrones y productos de obrador como mazapanes, elaborados siguiendo procesos tradicionales que se remontan a hace más de 300 años. La planta jienense, por su parte, concentra la producción de especialidades, chocolates y dulces navideños.

