Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Emilia en CanariasMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherServalesUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

Atlas News

Isabel Durán

Isabel Durán

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  4. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  5. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  8. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar

La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

La Aemet detalla un lunes con lluvias débiles, heladas en cumbres y mala mar en Canarias

DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Opciones de regalo imprescindibles para esta Navidad: la propuesta de Worten Canarias.

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional

Récord del IRPF en las Islas con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

Récord del IRPF en las Islas con 4.000 millones de ingresos hasta octubre

DIRECTO | La semana seguirá con más lluvias, pero con menos intensidad

DIRECTO | La semana seguirá con más lluvias, pero con menos intensidad

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

La Aemet pronostica lluvias débiles y heladas en las cumbres de islas centrales y La Palma este lunes en Canarias

Canarias actualiza los avisos por la borrasca Emilia: prealerta por riesgo de desprendimientos y alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago

Canarias actualiza los avisos por la borrasca Emilia: prealerta por riesgo de desprendimientos y alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago
Tracking Pixel Contents