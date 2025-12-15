Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBonoloto CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción

El Ministerio de Trabajo ampliará estos días, que actualmente eran uno de los principales reclamos de los españoles, ya que los consideraban insuficientes

Choque entre Yolanda Díaz y Garamendi por la ampliación del permiso de defunción: “Menosprecio total al diálogo social”

Choque entre Yolanda Díaz y Garamendi por la ampliación del permiso de defunción: “Menosprecio total al diálogo social”

Lucía Feijoo Viera

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Yolanda Díaz ha dado respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los trabajadores. La segunda vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha anunciado su intención de ampliar el permiso por defunción en España de dos a diez días, una medida que supondría un avance significativo en derechos laborales.

Este lunes 15 de diciembre, Díaz se ha reunido con los sindicatos UGT y CCOO, y todo apunta a que ambas organizaciones darán su apoyo a la propuesta, pese a que la patronal se ha desmarcado de la iniciativa. El nuevo permiso retribuido por fallecimiento se aplicaría de una manera diferente al actual, ya que su duración variará en función del grado de consanguinidad y de la distancia en caso de desplazamiento. Además, el Gobierno tendría que concretar si el permiso retribuido sería en días laborables o naturales.

Yolanda Díaz responde a las polémicas palabras de Garamendi sobre el permiso por defunción: "Estos chascarrillos son impropio de alguien como lo que usted representa"

Yolanda Díaz responde a las polémicas palabras de Garamendi sobre el permiso por defunción: "Estos chascarrillos son impropio de alguien como lo que usted representa"

Sara Fernández

Este permiso no solo busca facilitar la asistencia al sepelio, también ayuda en los largos trámites administrativos y garantiza un tiempo mínimo de descanso emocional en un momento especialmente difícil.

¿Cómo es el permiso por defunción actualmente?

En el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores ya contempla un permiso laboral para hacer frente a una de las situaciones más delicadas a las que puede enfrentarse un trabajador. La legislación actual regula este tipo de ausencias y fija un marco mínimo que las empresas están obligadas a respetar.

La normativa establece que el trabajador tiene derecho a dos días de permiso retribuido por el fallecimiento de un familiar cuando no es necesario desplazarse. Este plazo se amplía hasta cuatro días cuando el fallecimiento obliga a realizar un desplazamiento fuera de la provincia en la que se presta servicio, algo habitual cuando el entierro o los trámites se realizan en otra comunidad autónoma.

El permiso por fallecimiento se aplicaa estos de familiares:

  • Padres y madres
  • Hijos e hijas
  • Cónyuge o pareja de hecho
  • Abuelos y abuelas
  • Nietos y nietas
  • Hermanos y hermanas
  • Suegros y suegras
  • Cuñados y cuñadas

Este derecho se aplica tanto a familiares por consanguinidad como por afinidad, siempre que exista vínculo reconocido legalmente. En algunos sectores, los permisos se reducen a un día en el caso de familiares de segundo y tercer grado.

Uno de los aspectos más importantes es que la empresa no puede negar este permiso bajo ningún concepto. Se trata de un derecho laboral básico y obligatorio. Tampoco puede condicionarlo a la carga de trabajo, a la falta de personal o a la necesidad de recuperar posteriormente los días.

Noticias relacionadas y más

Además, en muchos convenios colectivos se amplían estos mínimos, concediendo más días o mejores condiciones, por lo que siempre es recomendable revisar el convenio aplicable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  4. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  5. Aviso a los conductores canarios: la DGT implanta el nuevo límite máximo de velocidad en autopistas y autovías
  6. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  7. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  8. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar

CC abandona al PP en su intento de que vuelva a comparecer el ministro Torres en la 'comisión covid' de Canarias

CC abandona al PP en su intento de que vuelva a comparecer el ministro Torres en la 'comisión covid' de Canarias

RTVC lidera la información en Canarias durante la borrasca Emilia

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

Yolanda Díaz lo confirma: los trabajadores canarios tendrán más días de permisos retribuidos por defunción

La Aemet avisa de heladas en las cumbres de Canarias este lunes

La Aemet avisa de heladas en las cumbres de Canarias este lunes

El pueblo de Canarias que "más va a brillar esta Navidad": este día se encenderá la iluminación que pondrá Ferrero Rocher en Tejeda

El pueblo de Canarias que "más va a brillar esta Navidad": este día se encenderá la iluminación que pondrá Ferrero Rocher en Tejeda

Aviso a todos los canarios: este es el radar que más multas pondrá estas navidades

Aviso a todos los canarios: este es el radar que más multas pondrá estas navidades

Guía para sobrevivir a la temporada de gripe en Canarias: síntomas, remedios y motivos para correr a Urgencias

Guía para sobrevivir a la temporada de gripe en Canarias: síntomas, remedios y motivos para correr a Urgencias
Tracking Pixel Contents