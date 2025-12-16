Aemet avisa de lluvias persistentes y viento fuerte este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos y las lluvias débiles a moderadas en Canarias, con especial incidencia en Tenerife, donde las precipitaciones podrán ser persistentes en medianías del norte y zonas altas. El viento del norte y el empeoramiento del estado del mar completan un escenario de tiempo inestable en el archipiélago.

Especial atención merece Gran Canaria, donde la Aemet prevé una de las situaciones más adversas de la jornada. La isla registrará lluvias débiles a moderadas, que podrán ser persistentes en medianías del norte y en las cumbres, con posibilidad de acumulaciones destacables a lo largo del día. Además, las temperaturas máximas descenderán ligeramente, sobre todo en zonas de interior, mientras que el viento del norte soplará con fuerza, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste, lo que incrementa el riesgo en carreteras de montaña y áreas expuestas.

Situación general en Canarias

La inestabilidad será generalizada en el archipiélago:

Gran Canaria : cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas persistentes en medianías del norte y cumbres . Las máximas bajarán ligeramente, sobre todo en el interior.

: cielos nubosos o cubiertos, con . Las máximas bajarán ligeramente, sobre todo en el interior. La Gomera : lluvias débiles, localmente persistentes en medianías del norte y cumbres, con viento del noreste fuerte en zonas expuestas.

: lluvias débiles, localmente persistentes en medianías del norte y cumbres, con viento del noreste fuerte en zonas expuestas. La Palma : nubosidad en el norte y este, con probabilidad de lluvias débiles por la tarde y noche, sobre todo en medianías.

: nubosidad en el norte y este, con probabilidad de lluvias débiles por la tarde y noche, sobre todo en medianías. El Hierro : intervalos nubosos, aumentando a nuboso en el norte al final del día, con posible precipitación débil.

: intervalos nubosos, aumentando a nuboso en el norte al final del día, con posible precipitación débil. Lanzarote y Fuerteventura : cielos nubosos con lluvias débiles durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía.

: cielos nubosos con lluvias débiles durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. En Tenerife, predominarán los cielos nubosos en la vertiente norte, mientras que en el sur se alternarán intervalos nubosos con claros. Según la Aemet, se esperan lluvias débiles a moderadas, que podrán ser localmente persistentes en medianías y zonas altas, especialmente en el nordeste de la isla. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas, que podría ser más acusado en las zonas altas. Además, se prevén heladas débiles en las cumbres centrales.

Viento y mala mar: aviso para la costa

El viento del noreste será protagonista en todas las islas, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas y vertientes expuestas.

En el mar, la Aemet prevé marejada con viento del noreste fuerza 4 o 5 y mar de fondo del norte o noroeste de entre 2 y 3 metros, que aumentará hasta 3 o 4 metros a partir de la noche.

Recomendaciones