La Aemet prevé lluvias débiles y viento fuerte este martes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes una jornada marcada por la inestabilidad en Canarias, con lluvias débiles desde la madrugada, que podrán repetirse de forma ocasional a lo largo del día, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. En Tenerife, el protagonismo será para la nubosidad persistente en el norte, el viento del norte con rachas fuertes y un estado del mar adverso.

Canarias: lluvias débiles y viento intenso por la tarde

El episodio de lluvias afectará de forma desigual al archipiélago:

Gran Canaria : cielos nubosos en el norte con lluvias débiles de madrugada y precipitaciones ocasionales en medianías durante el resto del día. Viento del norte con rachas fuertes en zonas altas y vertientes este y oeste.

: cielos nubosos en el norte con lluvias débiles de madrugada y precipitaciones ocasionales en medianías durante el resto del día. Viento del norte con rachas fuertes en zonas altas y vertientes este y oeste. La Palma y La Gomera : intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte, especialmente en medianías, y viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte por la tarde.

: intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte, especialmente en medianías, y viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte por la tarde. El Hierro : nubosidad variable con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y viento del nordeste moderado, con rachas fuertes en extremos expuestos.

: nubosidad variable con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y viento del nordeste moderado, con rachas fuertes en extremos expuestos. Lanzarote y Fuerteventura : cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos. El viento del norte será moderado, con intervalos de fuerte , especialmente en vertientes expuestas y en la península de Jandía, donde podrían registrarse rachas muy fuertes .

: cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos. El viento del norte será moderado, con , especialmente en vertientes expuestas y en la península de Jandía, donde podrían registrarse . En Tenerife, la Aemet prevé un predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles durante la madrugada y posibilidad de precipitaciones ocasionales el resto del día, sobre todo en medianías y a últimas horas. En el resto de la isla se esperan intervalos nubosos. Temperaturas: sin cambios significativos, con valores entre 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Las temperaturas en Canarias oscilarán este martes entre los 13 y los 23 grados, sin cambios significativos en la mayoría de las islas.

Estado del mar: empeora el oleaje

La Aemet advierte de condiciones marítimas adversas en las aguas canarias:

Viento : norte 3 a 5, arreciando a norte o noreste 5 o 6 desde la madrugada.

: norte 3 a 5, arreciando a norte o noreste 5 o 6 desde la madrugada. Mar : marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada .

: marejadilla o marejada, aumentando a . Mar de fondo: del norte o noroeste, con olas de unos dos metros.

Además, se esperan aguaceros en aguas costeras, especialmente en las zonas próximas a Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y en los canales Anaga-Agaete y Jandía-La Isleta, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades marítimas.

Recomendaciones

La Aemet aconseja precaución en zonas expuestas al viento, especialmente en cumbres y carreteras de montaña, así como atención al estado del mar en costas y actividades náuticas. La inestabilidad podría prolongarse durante la semana, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas.