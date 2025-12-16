Canarias debe saber

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBonoloto CanariasUD Las Palmas
La educación financiera da calma y libertad

Renata Domingo

Todos y todas, sea cual sea nuestra formación académica, podemos aprender.

Jonay, por ejemplo, es un joven veinteañero que aprende a controlar los gastos pequeños, a evitar pedir préstamos que le atrapen y a no dejarse tentar por promesas de ganancias rápidas y arriesgadas con criptomonedas.

El presupuesto de gastos e ingresos familiares es una herramienta clave que Laura y Carlos, un matrimonio con hijos pequeños, descubren y usan con rigor para llegar con menos dificultades a fin de mes. Se marcan un tope de gasto semanal y no sobrepasan el 30% de sus ingresos con la suma de todas las cuotas con las que saldan su hipoteca y préstamos personales.

Tras una pequeña formación para emprendedores Rafa, el autónomo, planifica su tesorería con disciplina, cumple la ley laboral y tributaria y decide con datos no con sueños. Persigue los cobros antes que el crecimiento de su cartera de clientes y no cae en trampas de inversión porque sabe que las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Conoce las ventajas económicas y fiscales de nuestro Fuero, de nuestro R.E.F. y se aprovecha de las deducciones por inversiones y la RIC como herramientas que dan mayor rentabilidad a su negocio. Rafa conoce lo que es el R.E.A, que garantiza los abastecimientos de centenares de productos a Canarias y, por supuesto, aprovecha otra ventaja que también nos ofrece el Régimen Económico y fiscal de Canarias: el descuento para residentes canarios en viajes fuera de las islas.

Muchas personas mayores como Don Paco y Doña Juana aprenden a proteger su pensión y su futuro: revisan los recibos, desconfían de posibles fraudes o estafas y piden todo por escrito. No firman ningún documento que no entienden y se hacen acompañar por familiares o asesores cuando van a gestiones en las que se juegan su patrimonio.

Dácil ya entiende y revisa su nómina. Conoce qué parte de su salario va a su bolsillo y qué parte va a impuestos. Aprende a reducir los gastos hormiga y a no deslumbrarse con ofertas y rebajas engañosas que puedan vaciar su cartera. Ella está a punto de comprar su primera vivienda con ahorro y con una hipoteca cómoda adaptada a sus ingresos cuya documentación comparó concienzudamente con la de otros bancos antes de decidirse.

Aprendamos conceptos financieros simples y usemos el dinero con cabeza. Viviremos más tranquilos y más felices

Un joven asalta armado un bar: «Quiero todo el dinero y me da igual lo que me pase»

Canarias se prepara para activar el escenario de riesgo 2 en plenas navidades por el 'boom' gripal

Las arcas canarias movilizan ya 53 millones para 400 afectados por el volcán de La Palma

Incertidumbre en Canarias ante las partidas que el Estado destina a la atención de los menores

CC abandona al PP en su cruzada contra Torres en la ‘comisión covid’ del Parlamento de Canarias

La Aemet advierte: nuevos avisos por oleaje este martes en Canarias

El Gobierno de Canarias pone en marcha 1.549 plazas en los próximos dos años para reforzar su plantilla pública

