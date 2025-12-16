Clavijo alerta de que “el REF puede morir si no ganamos la batalla de la financiación”

“El REF puede morir si no ganamos la batalla de la financiación”. Esa es la lapidaria frase con la que este martes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, resumió en el último pleno parlamentario de este año lo que será el principal reto político que afrontará el Archipiélago en sus relaciones con el Estado durante el convulso 2026.

“Vienen curvas”, dijeron tanto Clavijo como los diputados Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (AHI), para avisar de que el nuevo sistema de financiación, que se basa en el principio de que las autonomías que más aportan a la caja común más recibirán, puede computar los recursos del fuero canario, lo que perjudicaría a Canarias.

Ese peligro -unido al mal reparto de la mutualización de la deuda de Cataluña, tal y como la diseñó la vicepresidenta María Jesús Montero-, es lo que Clavijo cree que se puede revertir con el decreto ley que se va a negociar con el Gobierno central para convertir en norma el acuerdo suscrito entre CC y el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

Junto a la mirada al futuro, Clavijo también hizo un balance de las políticas llevadas a cabo en el año que está finalizando, destacando la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para que todas las comunidades autónomas se hagan responsables de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, la aprobación de la legislación que regula la vivienda vacacional, los 300 millones destinados a incrementar el parque público de vivienda o ir consiguiendo que, poco a poco, los índices de pobreza en el Archipiélago se reduzcan.

“Hemos trabajado para cambiar la herencia del ‘pacto de las flores’, sin pajaritos preñados, sin varitas mágicas y sin mirar para otro lado”, concluyó el presidente.

