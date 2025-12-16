Las consejerías de Miranda y De León se alían para proteger a los turistas de Canarias en futuras alertas y emergencias

El 7 de diciembre cuatro turistas murieron ahogados por un golpe de mar en Los Gigantes (Tenerife), un mes después de que tres cruceristas también fallecieran ahogados en el tinerfeño muelle de Puerto de la Cruz. No son hechos aislados y, de hecho, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, aseguró este martes en el Parlamento que "los ahogamientos son la primera causa de muerte no natural en las Islas", donde en lo que va de año ya son 60 los fallecidos, la mayoría extranjeros.

En base a estas premisas, y mientras se elabora la futura ley de Protección Civil para incluir protocolos de información específicos a la población turística en caso de emergencia mediante una información multilingüe dirigida a los visitantes que no hablen nuestro idioma, las consejerías de Turismo y Política Territorial, crearon el pasado 12 de diciembre un grupo de trabajo para coordinar la comunicación de alertas y prealertas, de manera directa, a los 270.000 turistas que cada semana visitan las islas.

"Tenemos que establecer cauces estables de comunicación con el concurso del sector, que sabemos que está plenamente comprometido con este objetivo", respondió Miranda –que es el responsable de las emergencias– a una pregunta directa del conservador Carlos Ester.

Simplificar los mensajes

En una primera fase, además de la constitución del citado grupo de trabajo, las áreas van a trabajar en generar espacios para compartir la información que ambas manejan, lograr simplificar los mensajes y elaborar una lista de distribución actualizada y acordada con los propios operadores turísticos.

En una segunda fase, ese grupo de trabajo diseñará los protocolos que garanticen que esas alertas llegan a los visitantes "de manera clara y en sus idiomas", además de analizar cómo integrar las nuevas tecnologías de la información en la comunicación de dichas situaciones de riesgo.

Formar en prevención

Miranda aprovechó para incidir en que la población local también debe continuar siendo objeto de "campañas informativas y comunicación a través de medios convencionales" e insistió en la necesidad de profundizar en la "formación de los jóvenes, desde niños, para que conozcan cómo funciona el mar y cómo son sus mareas, por ejemplo".

En cuanto a la futura ley canaria del Sistema de Protección Civil, informó que ya se está analizando con los profesionales cómo evaluar los riesgos en áreas turísticas, el desarrollo de protocolos específicos de comunicación y alerta para estas zonas o la integración de los planes de autoprotección en los entornos turísticos.

17.891 llamadas 'extranjeras'

Las cifras oficiales que maneja la consejería de Manuel Miranda confirma que en lo que va de año, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 atendió un total de 17.891 llamadas en lenguas distintas al español, un 8,36% más que en 2024.

En esas llamadas el inglés es el idioma que predomina (67%), seguido del alemán (14,5%), el italiano (11,4%) y el francés (6,2%). El resto se reparte entre ruso, árabe, polaco o rumano.

Según los datos de la Viceconsejería de Emergencia, más del 40% de las alertas que atienden a los turistas están relacionadas con seguridad, cerca del 31% con cuestiones sanitarias, un 12,48% con accidentes y casi un 10% son solicitudes de información.