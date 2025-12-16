El ‘cuatripartito’ saca adelante los terceros presupuestos de Asián pese a las acusaciones de “injustos y regresivos” de la oposición

Se cumplió el guion del tradicional último pleno anual del Parlamento y los partidos que sustentan al Gobierno que preside Fernando Clavijo (CC-PP-ASG-AHI) aprobaron los presupuestos elaborados por la consejera Matilde Asián para el próximo año -los terceros de la legislatura- y que ascienden a 12.491 millones de euros, un 7% más que este año (813 millones de euros).

Unas cuentas que Asián insistió en que dan “estabilidad” a la Comunidad Autónoma en un contexto de “incertidumbre”.

“Este Parlamento aprueba unos presupuestos más fuertes, que ofrecen certezas, y con estas cuentas Canarias gana y avanza”, resumió el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán. Por el contrario el socialista Sebastián Franquis denunció que confirman “la deriva regresiva de un Gobierno que renuncia a reducir las desigualdades”.

Enmiendas

Unas cuentas que obviaron las más de 800 enmiendas presentadas por la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox), lo que suscitó las críticas de los escaños ajenos a los bancos azules - “solo nos aceptaron tres enmiendas de las 544 presentadas, eso no es tener la mano tendida”, se quejó el socialista Sebastián Franquis, y la ‘canarista’ Esther González remachó que “ni una sola enmienda se nos aceptó de las 264 presentadas”- mientras que los grupos parlamentarios argumentaron, como resumió la nacionalista Socorro Beato, que “no aprobar sus enmiendas no es desoír a la oposición, es defender unos presupuestos rigurosos y realistas” frente a modificaciones “irreales y fake”, como las denominó el conservador Fernando Enseñat.

Un debate final al que las cuentas llegaron con solo 95,5 millones modificados sobre el proyecto inicial (fruto de las 216 enmiendas presentados por el cuatripartito) y, con gran sorpresa, la mayor parte de las 94 presentadas por Marta Gómez, la diputada no adscrita que antes militaba en Vox.

Debate

El debate político sobre las modificaciones tampoco evidenció sorpresas sobre los argumentos usados por unos y otros desde que las cuentas entraron en la Cámara regional el 30 de octubre.

Para los grupos del gobierno las cuentas refuerzan los recursos para contratar personal sanitario y seguir reduciendo listas de espera; aumenta el dinero para la vivienda pública y las ayudas al alquiler; apoya a las familias que no llegan a fin de mes; apuesta por los programas de empleo y formación para jóvenes; respalda al pequeño comercio, a los autónomos y al sector primario e incrementa recursos para ayuntamientos y cabildos.

El análisis de la oposición es otro. La consejera Asián renunció a aprovechar el aumento de la recaudación para reducir desigualdades y apostó por un modelo continuista que no reorienta el gasto hacia familias trabajadoras, personas desempleadas mayores de 45 años, infancia en riesgo de pobreza y personas con discapacidad, llenos de injusticia social que no asume cambios fiscales y sociales para que el crecimiento económico que llegue a la mayoría social de Canarias.

Al final, para los grupos parlamentarios del Gobierno, estos presupuestos confirman que “Canarias es sólida y estable y tiene rumbo pese a las incertidumbres”. Por el contrario, para la oposición, como resumió el socialista Manuel Hernández, “estamos ante un Frankenstein presupuestario que se mantiene gracias a las grapas y tornillos que da el poder: sin alma redistributiva, sin compromiso con los desafíos que tienen las islas y sin empatía con los problemas de la mayoría social”.

