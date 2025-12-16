La DGT avisa a todos los conductores canarios: así es la nueva señal virtual que alerta sobre incidentes en la carretera (y no es la baliza V16)

A partir del 1 de enero de 2026 la baliza V16 será obligatoria en todos los vehículos españoles. Sin embargo, no es la única novedad que prepara la Dirección General de Tráfico (DGT) para el próximo año.

La baliza V27, concoda como el "triángulo virtual" también se prepara para estar disponible en los vehículos a partir de enero. A diferencia de la V16, se trata de una señal digital pensada para complementar la nueva luz de emergencia.

Qué es la baliza V27 y cómo funciona

La V27 es una señal inteligente regulada por el Real Decreto 159/2021, la cual su práctica comenzará a principios de enero de 2026. Este sistema actúa como un triángulo emergencia virtual que aparecerá directamente en la pantalla del vehículo una alerta visual antes de que tengan contacto visual con el peligro.

Esta señal se activará cuando un coche cercano active una baliza V16 o se registre peligro en la vía. La función es alertar con antelación los conductores de que hay riesgos en su hoja de ruta.

La llegada de este sistema busca corregir una de las principales críticas que ha recibido la luz de emergencia física. Expertos en seguridad advierten que, en situaciones de fuerte luz sola o correteras con curvas pronunciadas o cambios de rasante, el destello de la baliza puede no ser visible. Por ello, la baliza V27 cobra especial relevancia, ya que lanza avisos digitales anticipados.

Baliza V27 / BOE

Conectada a la DGT 3.0

Este distintivo de alerta se conseguirá gracias a que el vehículo estará conectado con la plataforma de la DGT 3.0. "Esta señal, de carácter voluntario, solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos, de forma directa o a través de un proveedor de servicios, con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad", explican.

Esta anticipación será clave para evitar atropellos y colisiones, permitiendo al conductor reducir la velocidad y extremar la precaución antes de llegar al punto crítico. Se trata de un sistema de comunicación V2V (de vehículo a vehículo).

¿También es obligatoria?

A diferencia de la V16, la baliza V27 no será obligatoria. Esta formará parte del equipamiento de los vehículos que cuente con sistemas de conectividad avanzados y con acceso a al nube de la DGT. Esto dependerá del modelo y fabricante.

La DGT buscan crecer en tecnología y conseguir que los vehículos se comunique para anticiparse a averías, accidentes u obstáculos en la vía. El objetivo es avanzar en cuanto al desarrollo tecnológico en los vehículos y reforzar la seguridad vial sin que el conductor tenga que poner en riesgo su vida.