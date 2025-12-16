Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DGT lo confirma: multas de hasta 1.000 euros y 6 puntos del carnet a los conductores canarios si comenten esta infracción

Los agentes de tráfico inician una campaña de vigilancia por Navidad en las Islas Canarias

La Guardia Civil intensificará los controles de tráfico durante toda la Navidad

Helena Ros

Helena Ros

Con la llegada de la Navidad, comienzan los desplazamientos por las carreteras canarias y del resto de España. La prioridad de los agentes de tráfico es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una campaña de vigilancia especial de controles de alcohol y drogas, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos por la llegada de las celebraciones navideñas.

Campañas de vigilancia por Navidad

La campaña, presentada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, estará activa hasta el 21 de diciembre y contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los policías locales de las islas.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado por la jefa provincial de la DGT en Las Palmas, Eva Canitrot, y por el jefe provincial de la DGT en Santa Cruz de Tenerife, Fulgencio Marín, así como por la delegada en Canarias de STOP Accidentes, Zeltia Rodríguez.

Los controles se centran principalmente en el consumo de alcohol, una de las principales causas en los accidentes de tráfico. En 2024, el alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes y fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Consecuencia de conducir bajo los efectos del alcohol

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias insisten en que conducir después de tomar bebidas alcohólicas aumenta notablemente el riesgo de sufrir accidentes, aunque se circule bajo los límites legales. "La única tasa segura es 0,0%", recuerda Anselmo Pestana.

Las drogas, otra de las sustancias más vigiladas

Según la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico, de los 937 conductores fallecidos en accidentes de tráfico, 452 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El informa destaca que la sustancia más detectada fue el alcohol, seguida de la cocaína y el cannabis.

Sanciones

La DGT recuerda que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción".

Por lo tanto, quienes superen estos límites se enfrentaran a multa que oscilan entre 500 y 1.000 euros, además de la perdida de 4 a 6 puntos de la licencia de conducir.

