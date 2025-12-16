El festival Starmus se celebrará entre Tenerife y La Palma en su regreso a Canarias en octubre de 2026

Starmus volverá a la isla de Tenerife en octubre de 2026 tras diez años en el extranjero y repetirá en La Palma tras el éxito cosechado en la edición especial de 2025. Entre las novedades, el evento propondrá un nuevo premio en honor a la primatóloga y madrina del evento Jane Goodall, quien falleció en octubre de este año a los 91 años tras una vida dedicada a la ciencia. Fuentes institucionales confirman que el evento se celebrará entre el 17 y el 22 de octubre.

En este sentido, las instituciones canarias realizarán una inversión de 4,4 millones de euros para su puesta en marcha. En concreto, el Gobierno de Canarias ha presupuestado una partida de 1,5 millones de euros, el Cabildo de Tenerife con una de 2,5 millones y el Cabildo de La Palma aproximadamente 400.000 euros para este fin.

Entre los asistentes confirmados se encuentran el guitarrista y astrofísico Brian May - cofundador de Starmus- , Martín Rees, astrónomo real de Reino Unido; Roger Penrose, premio Nobel de Física de 2020 por sus hallazgos sobre los agujeros negros; Michael Hintze, empresario y filántropo; la microbióloga Emmanuelle Charpentier, premio Nobel de Química en 2020 por su desarrollo de las tijeras genéticas; y Tony Fadell, fundador de iPod.

