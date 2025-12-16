El precio medio de la vivienda en alquiler en Canarias sube un 8,7% interanual en noviembre, según Fotocasa

El precio medio de la vivienda en alquiler en Canarias se ha incrementado un 8,7% interanual en noviembre, hasta situarse en los 15,13 euros/m2, mientras que el dato mensual registra también una subida del 1,1%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa

Respecto a la variación interanual de Canarias, indican que lleva cuatro años en positivo y actualmente se están ofertando pisos 97 euros más caros que hace un año. En el conjunto nacional, el precio medio de la vivienda en alquiler subió un 0,7% en noviembre respecto al mes anterior y un 7,4% con respecto a noviembre de 2024, hasta los 14,10 euros por metro cuadrado.

"El precio del alquiler presenta la subida más moderada del año y por primera vez en siete meses, abandona las subidas de doble dígito. Este cambio apunta a un posible punto de inflexión que, de consolidarse, podría ofrecer un respiro en plena crisis de sobreprecios", ha subrayado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Ya el mes pasado las comunidades autónomas con mayor dinamismo empezaron a frenar el ritmo de encarecimiento, mientras que las regiones con menor presión de demanda seguían registrando crecimientos por encima del 10%.

Para Matos, esta diferencia territorial sugiere que el mercado del alquiler podría estar cerca de alcanzar su punto máximo tras tres años consecutivos marcados por cifras récord. "El sector podría entrar en una fase de estabilización necesaria, especialmente en un contexto en el que los precios resultan, en muchos casos, inasumibles para el inquilino medio", ha apuntado.

La variación interanual del alquiler en España lleva 45 meses en positivo. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, el dato de noviembre supone que se están ofertando pisos 78 euros más caros que hace un año.

Un descenso de los precios

Según los datos de Fotocasa, todas las comunidades autónomas menos Madrid registraron incrementos interanuales en los precios del alquiler en el mes de noviembre. Los mayores repuntes se dieron en Castilla-La Mancha (+13,8%), Cataluña (+13,1%), Extremadura (+9,9%), Aragón (+9,2%), Canarias (+8,7%), Murcia (+8,2%), Asturias (+7,5%) y Andalucía (+7,4%), mientras que los más moderados se los anotaron País Vasco (+4,5%), Cantabria (+3,7%) y Navarra (+1,3%).

La Comunidad de Madrid fue la única que registró un descenso del precio del alquiler, del 0,3%, siendo ésta su primera caída interanual después de 45 meses de alzas consecutivas. Según Fotocasa, las regiones más caras para alquilar una vivienda en España, con precios superiores a los 15 euros por metro cuadrado al mes, son Madrid (20,66 euros/m2), Cataluña (20,25 euros/m2), Baleares (18,60 euros/m2), País Vasco (17,50 euros/m2) y Canarias (15,13 euros/m2).

Por contra, las más asequibles son Galicia (9,95 euros/m2 al mes), Murcia (9,88 euros/m2), La Rioja (9,88 euros/m2 al mes), Castilla y León (9,58 euros/m2), Castilla-La Mancha (8,42 euros/m2) y Extremadura (7,36 euros/m2).