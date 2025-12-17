Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejeda Ferrero RocherTorres del CanódromoDerribo Santa CatalinaLluvias Gran CanariaUD Las PalmasDía del MigranteEugenio Padorno
instagramlinkedin

Meteorología

La Aemet activará mañana la alerta amarilla por niebla en las Vegas del Guadiana

La visibilidad será de hasta 100 metros

Niebla en Extremadura

Niebla en Extremadura

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves, 18 de diciembre, la alerta amarilla por nieblas en la comarca pacense de la Vegas del Guadiana, donde la visibilidad será de hasta 100 metros.

El aviso comenzará a partir de esta medianoche y se extenderá hasta las 8.00 horas del jueves.

Las recomendaciones del 112

Ante este fenómeno meteorológico adverso, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Extremadura recomienda a la ciudadanía en general precaución en carretera, dado que conducir con niebla requiere adaptarse a unas condiciones especialmente complicadas.

El campo de visión es mucho menor, por lo que hay que adaptarse a la visibilidad que tenemos reduciendo la velocidad, aumentando la distancia de seguridad y siguiendo las marcas longitudinales de la carretera si no tenemos otra referencia.

Asimismo, las luces antiniebla traseras son obligatorias cuando hay niebla densa pero se deben usar solo cuando realmente se necesitan para evitar deslumbramientos.

Hay que evitar el uso de luces de largo alcance porque rebotan en la niebla.

También se debe prestar mayor atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones y llevar consigo siempre un teléfono para poder comunicarse en caso de emergencia con el Servicio de Emergencias 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  6. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  7. La Aemet pronostica el tiempo para este jueves en Canarias: bajan las temperaturas y aumenta el viento
  8. La Bonoloto toca en Canarias

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen extraterrestre

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen extraterrestre

La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

Los aeropuertos canarios operarán más de 24.800 vuelos en estas fechas navideñas

Los aeropuertos canarios operarán más de 24.800 vuelos en estas fechas navideñas

El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

El testimonio de Davinia, la lotera canaria que vendió el Gordo de la Lotería de Navidad en 2023: "Es una sensación nueva"

Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE

Ortega (CCE) exige unidad de acción para mantener el estatus de Canarias en la UE

El sector agrario canario alza la voz en Bruselas para blindar el Posei

El sector agrario canario alza la voz en Bruselas para blindar el Posei

Lee LA PROVINCIA durante un año con un 50% de descuento

Tracking Pixel Contents