La Aemet avisa sobre el tiempo para este jueves en Canarias: nubes, alguna lluvia local y viento fuerte

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias este jueves, cuando se esperan probables lluvias locales en varias latitudes de las islas pero débiles en general, acompañada de vientos fuertes a rachas y temperaturas sin apenas cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 22 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 17 en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que anuncia viento del noreste o norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes.

También se prevén vientos del noreste o norte en las aguas de Canarias, con fuerza 5 a 6 y acompañado de marejada con áreas de fuerte marejada mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos localmente fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 21

Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la mitad sur. Viento del noreste con intervalos localmente fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte, donde se prevén lluvias que en medianías podrán ser persistentes. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes a primeras horas de la madrugada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en el noreste. No se descartan en medianías del resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en cumbres centrales. Viento del norte ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y noreste; en cumbres centrales, viento fuerte del componente norte amainando durante la mañana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 22

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento del noreste girando a norte desde primeras horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 16 22

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres expuestas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):