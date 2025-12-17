Clavijo se opone a la tasa de Aena a las guaguas en los aeropuertos de Canarias: "Resta competitividad al sector"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que decisiones como el establecimiento de un nuevo cobro a las guaguas en los aeropuertos por parte de Aena restarán "competividad al sector" y suponen, además, un ejemplo más esa "política de incremento de ingresos" que mantendrían el Estado y Aena "a toda costa", mientras los aeropuertos canarios siguen contando con "un importante déficit" en sus infraestructuras.

Así lo ha señalado el presidente regional en declaraciones concedidas a la Radio Canaria, y recogidas por Europa Press, donde ha lamentado esa "locura de gasto" en la que estaría inserta el Estado en la actualidad, intentando "buscar ingresos por todos lados". "En todo caso, nos parecería bien si tuviera una repercusión directa en la mejora de nuestros aeropuertos, pero si se lo van a llevar para arreglar el (aeropuerto del) Prat en Barcelona...", ha deslizado.

Clavijo ha recordado que frente a esta nueva política de Aena, que "resta competitividad al sector", los aeropuertos canarios sufren de "un déficit importante" en infraestructuras, con colas "enormes" y malas condiciones en estos aeródromos en, por ejemplo, el control de pasaportes. "Para sacar los beneficios y sufragar los gastos de Aena, para eso sí suben las tasas y buscan impuestos nuevos...".

"Todo eso resta competividad al sector, y en todo caso nos parecería bien si tuviera una repercusión directa en la mejora de nuestros aeropuertos, pero si se lo van a llevar para arreglar el (aeropuerto del) Prat, en Barcelona...", ha señalado.

Decisión de Aena

Aena aclaró ayer que el establecimiento de un cobro a las guaguas en los aeropuertos Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote se debe a que el espacio es limitado y el número de vehículos de transporte discrecional ha crecido mucho en los últimos años, y entiende que además desincentivará el "uso incorrecto" de los aparcamientos.

Fuentes del gestor aeroportuario expusieron este martes a Europa Press que se hace "necesario" reorganizar los aparcamientos destinados a las guaguas y recuerdan que la medida ya está en marcha en otros aeropuertos de la red, caso de Palma.

Entrada en vigor del cobro a las guaguas

Desde Aena detallaron que este nuevo modelo se iniciará a partir del 15 de enero en los aeropuertos Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote, e incluirá un sistema de barrera de acceso y un método de pago antes de salir, con 60 minutos de cortesía para la recogida de pasajeros.

Así, en el caso de que excedan esta hora, deberán abonar la estancia completa al precio de rotación del aparcamiento general, precisan las fuentes

No obstante, apuntan que se ha establecido un periodo de transición progresiva hasta el 15 de abril --una vez concluida Semana Santa y la temporada de invierno-- con tiempos más amplios de cortesía.

Ubicación "privilegiada"

Según el gestor aeroportuario, el espacio destinado a las guaguas en los aeropuertos es una ubicación "privilegiada" próxima a la terminal y debe tener una operativa "ágil", sin estacionamientos prolongados, para evitar el bloqueo del escaso espacio disponible y facilitar el uso por parte de todas las empresas de transporte que lo requieran.

Por ello las fuentes señalan que se ha establecido un tiempo de cortesía "suficientemente amplio" para poder realizar la carga y descarga de pasajeros con total normalidad.

Con esta medida, indican, se adaptan las infraestructuras a la demanda actual, mejorando la operatividad y regulando la capacidad de los aparcamientos, permitiendo una rotación más elevada que dé cabida a todos los usuarios.

Tras Tenerife Sur y Lanzarote, la intención de Aena es que la medida se aplique también en los aparcamientos destinados a vehículos de alta ocupación de los aeropuertos de Gran Canaria y Fuerteventura.