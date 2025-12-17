Europa se suma a la pugna por atraer el TMT a La Palma

Europa se ha sumado, por primera vez en más de diez años de negociación, a la pugna por atraer el Telescopio de Treinta Metros (TMT) a La Palma al entender que "fortalecerá su papel en investigación y la innovación globales". El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha anunciado su apoyo al proyecto a través, en primera instancia, del desarrollo de un plan estratégico para tratar de convencer a los promotores del telescopio de que la Isla Bonita es el mejor postor para ubicar esta gran infraestructura científica.

En concreto, el BEI contribuirá a encauzar las negociaciones entre el Consorcio TIO (siglas de TMT Internacional Observatory) y al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), poniendo de relieve la idoneidad de ubicar el telescopio en Europa. En concreto, el equipo asesor del BEI (del Centro de asesoramiento InvestEU) elaborará este documento que la identificación de posibles inversores públicos y privados que podrían estar interesados en desarrollar en España una de las infraestructuras científicas más importantes de las próximas décadas.

"Gran impacto positivo"

"Estamos plenamente comprometidos con el apoyo a la ciencia y la investigación en Canarias, en España, en toda Europa y en el mundo", afirmó Nadia Calviño, presidenta del Grupo del BEI, quien recordó que "Europa es líder tecnológico mundial y la investigación de vanguardia en La Palma tendrá un gran impacto positivo".

Por su parte, la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, recordó que "Europa no lidera la ciencia por casualidad, sino invirtiendo juntos". En este sentido, recalcó que "el telescopio de La Palma demuestra cómo la inversión europea fortalece la excelencia y la competitividad en la investigación».

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, que se ha involucrado personalmente en las negociaciones con Europa, se mostró su satisfacción por el acuerdo. "La profesionalidad y trabajo constructivo con el BEI ha sido fundamental para el avance de esta colaboración", recalcó.

Apoyo institucional unánime

De esta forma, el ansiado proyecto del TMT ya cuenta con el apoyo del Estado -que ha prometido una inversión de 400 millones de euros para su construcción- , el impulso del Gobierno de Canarias -que ha invertido 150.000 euros en un plan específico de diplomacia científica internacional para tender puentes- y de Europa con este primer paso de colaboración.

El Consorcio TIO se puso "cómodo" con España a principios de noviembre, afirmando que veía solvencia en la "generosa" oferta del Gobierno estatal, que asciende a 400 millones de euros. Por ello anunció que enfocarán sus esfuerzos en la creación de vía de negociación que establezca un nuevo observatorio en España.

Tras comprobar que la predisposición del Ejecutivo español es solvente, el consorcio ha comenzado a trabajar en una "hoja de ruta detallada" para hacer realidad la construcción del TMT en La Palma. Para la Ministra de Ciencia, Diana Morant, esta decisión ha supuesto un espaldarazo para España y un aval para la propuesta española.

Hawái mantiene el pulso

Pese al terremoto del océano Atlántico, los socios norteamericanos aún no lo tienen tan claro. De hecho, según las últimas informaciones de Hawaii News, la isla del Pacífico aún no se ha dado por vencida. De hecho, el gobernador de Hawái, Josh Green ha enviado una carta a los promotores del TMT insistiendo en que el telescopio aún podría construirse en la montaña sagrada, aunque en un emplazamiento donde ya hubiera un telescopio antes.

"Las protestas fueron escuchadas y, lo que les hemos trasladado es que si vamos a hacer algo por las próximas generaciones y por el mundo, que nos muestre el cielo y nos ayude en el espíritu de la navegación, lo hagan en un sitio separado que ya se haya utilizado y que tenga una huella más pequeña para que puedan seguir adelante”.

Pese a contar con el respaldo del gobierno hawaiano, el proyecto no cuenta con el beneplácito de los nativos, que insisten en su negativa para instalar el gran telescopio en su montaña sagrada. De hecho, ya tienen más de 500.000 firmas en contra del proyecto.

Convencer a Trump

Los promotores también están tratando de rescatar los fondos de la Administración Trump. Y es que la Administración de Estados Unidos, en manos del presidente Donald Trump, propuso en junio no seguir financiando el gran telescopio que lleva casi dos décadas en desarrollo.

La Administración Trump, en su propuesta de presupuesto anual de la Fundación Nacional de Ciencia estadounidense, (NSF, por sus siglas en inglés) recortó la mitad de los fondos para los proyectos de grandes telescopios, lo que obligaba a decantarse por uno de los dos que se encuentran en esta fase. En este caso, la Casa Blanca ha decidido seguir financiando el desarrollo del Telescopio Gigante de Magallanes.

Esta vía no es sencilla, pues el coste del telescopio ha aumentado exponencialmente con el paso de los años. Y es que, pese a que muchas de sus piezas ya están construidas, se estima que al proyecto le faltan unos 1.000 millones para poder salir adelante. En total, se estima que, debido a los retrasos, los costes de construcción ascienden de 3.000 millones de dólares, según explicó el gerente del proyecto Fengchuan Liu al medio Honolulu Civil Beat.