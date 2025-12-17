Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaContrabando de AguacatesBelén de Arena Las CanterasPlayas de TeldeDerribo en Santa Catalina
instagramlinkedin
Muere el escritor Eugenio Padorno
Muere el escritor Eugenio Padorno

El Gordo de Navidad y Canarias: historia, supersticiones y las islas que aún esperan la suerte

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este 22 de diciembre más de 2.500 millones de euros, pero no todas las islas han sentido aún la alegría del primer premio

¿Se puede jugar el número 00000 en la Lotería de Navidad?

¿Se puede jugar el número 00000 en la Lotería de Navidad?

PI STUDIO

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Navidad en España no comienza oficialmente hasta que los niños del colegio de San Ildefonso cantan los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año, la cita es el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán más de 2.500 millones de euros en premios, con el ansiado Gordo valorado en 400.000 euros por décimo como protagonista absoluto.

Con la fecha a la vuelta de la esquina, miles de personas en todo el país apuran sus opciones para hacerse con un número. Y en Canarias, la tradición, la esperanza y las estadísticas se entrelazan para dar lugar a una historia llena de ilusión… y también de desigualdad insular.

A lo largo de los años, el Gordo ha visitado cinco de las ocho islas principales del archipiélago canario. La primera vez fue en 1978, cuando el número premiado se vendió en Telde (Gran Canaria). Desde entonces, esta isla ha sido la más afortunada: Las Palmas de Gran Canaria ha acogido al Gordo en ocho ocasiones, según los registros de Loterías y Apuestas del Estado.

Lo curioso es que el segundo municipio más afortunado no es Santa Cruz de Tenerife, como cabría esperar por su tamaño, sino Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. En los últimos años, este municipio ha ganado protagonismo por un lugar muy concreto: la administración de la gasolinera La Chasnera, famosa por atraer compradores de toda España.

Ubicada en plena autopista del sur (TF-1), esta gasolinera se ha convertido en un fenómeno sociológico. En 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023, los décimos del Gordo pasaron por sus manos, convirtiéndola en una de las administraciones más premiadas del país en la última década.

Cada año, turistas y residentes se detienen aquí no solo por combustible, sino por la esperanza de llevarse un pedazo del premio más deseado del año. La Chasnera ya es sinónimo de superstición y fe en la suerte navideña.

¿Y las demás islas? El Gordo también ha visitado otras

Además de Gran Canaria y Tenerife, el primer premio ha llegado también a otras islas del archipiélago:

Este patrón demuestra que, aunque el Gordo tiende a concentrarse en ciertos puntos geográficos por cuestiones de volumen de ventas, la suerte puede llegar a cualquier rincón.

Las dos grandes olvidadas: La Gomera y La Graciosa

Sin embargo, dos islas siguen esperando con paciencia (y fe) a que el primer premio llegue a sus territorios: La Gomera y La Graciosa.

Noticias relacionadas y más

En el caso de La Graciosa, su condición de isla con menor población y limitada red de administraciones puede influir en esta ausencia. Lo mismo ocurre en parte con La Gomera, aunque cuenta con más infraestructuras y movimiento comercial. Sea como sea, la estadística no perdona, pero tampoco sentencia: en cualquier momento, el Gordo puede caer en estas islas por primera vez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
  2. Comunicado urgente de la Aemet sobre la borrasca Emilia que se acerca a Canarias
  3. Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
  4. Aviso de la Guardia Civil a todos los canarios estas navidades: deben extremar la precaución ante estas estafas
  5. Los avisos de riesgo de la Aemet para el fin de semana en el tiempo en Canarias: lluvias, oleajes, tormentas, nevadas y viento
  6. DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
  7. La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo este miércoles en Canarias: un frente de lluvias barrerá el Archipiélago
  8. La Aemet avisa de cambios en el tiempo en Canarias: más lluvias y atención en el mar

El Gordo de Navidad y Canarias: historia, supersticiones y las islas que aún esperan la suerte

El Gordo de Navidad y Canarias: historia, supersticiones y las islas que aún esperan la suerte

Europa se suma a la pugna por atraer el TMT a La Palma

Europa se suma a la pugna por atraer el TMT a La Palma

Volver a Canarias por Navidad desde Madrid cuesta al menos 250 euros

Volver a Canarias por Navidad desde Madrid cuesta al menos 250 euros

La Aemet avisa sobre el tiempo para este jueves en Canarias: nubes, alguna lluvia local y viento fuerte

Huelga en el comercio de Canarias para este 24 de diciembre por la precariedad del sector

Huelga en el comercio de Canarias para este 24 de diciembre por la precariedad del sector

Frente común en Canarias contra el cobro a las guaguas en los aeropuertos

Frente común en Canarias contra el cobro a las guaguas en los aeropuertos

Jaime Hernández-Abad: «En lo rural están todas las soluciones a los problemas actuales»

Jaime Hernández-Abad: «En lo rural están todas las soluciones a los problemas actuales»

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes

La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
Tracking Pixel Contents