El Gordo de Navidad y Canarias: historia, supersticiones y las islas que aún esperan la suerte

La Navidad en España no comienza oficialmente hasta que los niños del colegio de San Ildefonso cantan los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año, la cita es el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde se repartirán más de 2.500 millones de euros en premios, con el ansiado Gordo valorado en 400.000 euros por décimo como protagonista absoluto.

Con la fecha a la vuelta de la esquina, miles de personas en todo el país apuran sus opciones para hacerse con un número. Y en Canarias, la tradición, la esperanza y las estadísticas se entrelazan para dar lugar a una historia llena de ilusión… y también de desigualdad insular.

A lo largo de los años, el Gordo ha visitado cinco de las ocho islas principales del archipiélago canario. La primera vez fue en 1978, cuando el número premiado se vendió en Telde (Gran Canaria). Desde entonces, esta isla ha sido la más afortunada: Las Palmas de Gran Canaria ha acogido al Gordo en ocho ocasiones, según los registros de Loterías y Apuestas del Estado.

Lo curioso es que el segundo municipio más afortunado no es Santa Cruz de Tenerife, como cabría esperar por su tamaño, sino Granadilla de Abona, al sur de Tenerife. En los últimos años, este municipio ha ganado protagonismo por un lugar muy concreto: la administración de la gasolinera La Chasnera, famosa por atraer compradores de toda España.

Ubicada en plena autopista del sur (TF-1), esta gasolinera se ha convertido en un fenómeno sociológico. En 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023, los décimos del Gordo pasaron por sus manos, convirtiéndola en una de las administraciones más premiadas del país en la última década.

Cada año, turistas y residentes se detienen aquí no solo por combustible, sino por la esperanza de llevarse un pedazo del premio más deseado del año. La Chasnera ya es sinónimo de superstición y fe en la suerte navideña.

¿Y las demás islas? El Gordo también ha visitado otras

Además de Gran Canaria y Tenerife, el primer premio ha llegado también a otras islas del archipiélago:

Lanzarote : En 2012 , el Gordo se vendió por primera vez en Arrecife .

En , el Gordo se vendió por primera vez en . Fuerteventura : Ese mismo año, Puerto del Rosario también fue agraciado.

Ese mismo año, también fue agraciado. La Palma : Tuvo su momento de gloria en 2001 , en Santa Cruz de La Palma .

Tuvo su momento de gloria en , en . El Hierro: Se sumó a la lista en 2023, con un número vendido en Valverde.

Este patrón demuestra que, aunque el Gordo tiende a concentrarse en ciertos puntos geográficos por cuestiones de volumen de ventas, la suerte puede llegar a cualquier rincón.

Las dos grandes olvidadas: La Gomera y La Graciosa

Sin embargo, dos islas siguen esperando con paciencia (y fe) a que el primer premio llegue a sus territorios: La Gomera y La Graciosa.

En el caso de La Graciosa, su condición de isla con menor población y limitada red de administraciones puede influir en esta ausencia. Lo mismo ocurre en parte con La Gomera, aunque cuenta con más infraestructuras y movimiento comercial. Sea como sea, la estadística no perdona, pero tampoco sentencia: en cualquier momento, el Gordo puede caer en estas islas por primera vez.