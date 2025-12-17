La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes

Las bicicletas se ha convertido en un medio de movilidad muy utilizado por los canarios y por el resto de los ciudadanos de España. Esto se debe a que no contaminan y quienes se mueven con ellas alcanzan un ritmo de vida más saludable y sostenible. De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha estado trabajando durante años para mejorar las infraestructuras para que las bicicletas se conviertan en un medio de transporte seguro y formen parte del día a día de las personas.

Las autoridades advierten de las posibles sanciones

Los ciclistas, al igual que los conductores de vehículos, deben cumplir con la normativa establecida para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y españolas. En los últimos años, las bicicletas han ganado protagonismo en las ciudades y en las carreteras y con ello, han aumentado las sanciones por cometer infracciones de tráfico.

Uno de los errores más comunes es circular por las aceras, una práctica prohibida y penalizada con 100 euros. Al igual, que incumplir la norma sobre el uso de paso de peatones donde los ciclistas debes cruzar caminando y arrastrando la bicicleta, no hacerlo supone una sanción económica de 200 euros.

Estas normas son esenciales para evitar accidentes y asegurar la convivencia en las vías. La DGT recuerda que la mejor manera para evitar sanciones es utilizar las vías habilitadas para bicicletas y respetar siempre la normativa establecida.

Cómo deben circular los ciclistas

En ciudad:

Las bicicletas deben circular por el carril, pudiendo acercarse a la derecha si es seguro.

pudiendo acercarse a la derecha si es seguro. Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.

Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.

En carretera:

Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.

siempre que exista y sea transitable. Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.

Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derechos, salvo tramos sin visibilidad (curvas y rasantes) y cuando estén aglomerados que deben colocarse en hilera.

Arcenes por carriles bici

El Boletín Oficial del Estado detalla el cambio de arcenes por carriles bici en la Red Estatal. "Es necesario destacar el importante papel que el fomento de la movilidad activa y sostenible, y en particular el de la movilidad ciclista, ha adquirido en la actividad del departamento. Esto queda reflejado en diferentes líneas de trabajo y planes emprendidos en los últimos años, entre los que cabe destacar el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, y más concretamente, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021. Asimismo, la estructura orgánica básica del departamento, aprobada por Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, contempla dentro de las competencias de la Dirección General de Carreteras, el impulso y desarrollo de las iniciativas de movilidad ciclista en el ámbito de las carreteras del Estado. Dichas iniciativas deben garantizar el desarrollo de una red continua y segura que facilite la movilidad en bicicleta en los ámbitos urbano, periurbano e interurbano. Además, para garantizar la coherencia de las políticas en la materia, se deberá colaborar con el resto de las administraciones públicas competentes. Por todo ello, se han incluido en una disposición adicional los principios que deben regir la planificación, construcción y explotación de las vías ciclistas para que cumplan el objetivo de facilitar la movilidad en este medio de transporte sostenible y activo en condiciones de seguridad para todas las personas usuarias de la vía".