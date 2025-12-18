La Aemet anuncia cielos nubosos, lluvias débiles y viento fuerte en Canarias este jueves
El viento del noreste o norte predominará en las aguas de Canarias, con fuerza 5 a 6 y marejada con áreas de fuerte marejada, según la Agencia Estatal de Meteorología
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este jueves en Canarias una jornada dominada por cielos nubosos o con intervalos de nubes, con probables lluvias locales, en general débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con valores máximos que alcanzarán los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 17 grados en ambas capitales.
El viento será otro de los elementos destacados del día. Soplará del norte o nordeste, con intervalos de fuerte intensidad en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada. En el mar, se espera viento del norte o nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada y áreas de fuerte marejada, además de mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros.
La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:
LANZAROTE — Intervalos nubosos y viento del nordeste
Predominarán los intervalos nubosos durante la jornada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos localmente fuertes.
Temperaturas (°C): Arrecife 16 / 21
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y ambiente estable
Intervalos nubosos, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en la mitad sur. Viento del nordeste con intervalos localmente fuertes.
Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22
GRAN CANARIA — Norte nuboso con lluvias en medianías
Cielos nubosos o cubiertos en el norte, donde se prevén lluvias que podrán ser persistentes en medianías. En el resto de la isla, intervalos nubosos.Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres.Viento del nordeste con intervalos de fuerte intensidad en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas, con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17 / 22
TENERIFE — Lluvias débiles en el norte y nordeste
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el nordeste. No se descartan precipitaciones en medianías del resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres centrales. Viento del norte ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y nordeste; en cumbres centrales, viento fuerte del norte, amainando durante la mañana.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 23
LA GOMERA — Norte más nuboso con lluvias ocasionales
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías.
Temperaturas con pocos cambios.
Viento del nordeste con intervalos de fuerte intensidad en vertientes sureste y noroeste.
Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 22
LA PALMA — Nubosidad en el norte y este
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y el este, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento del nordeste girando a norte desde primeras horas del día.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de la Palma 16 / 22
EL HIERRO — Posibles lluvias débiles en medianías
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías.
Temperaturas con pocos cambios.
Viento del nordeste ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, así como en cumbres expuestas.
Temperaturas (°C): Valverde 16 / 21
