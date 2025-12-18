La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

La Navidad y la Nochevieja de 2025 estarán marcadas por un notable contraste meteorológico entre Canarias y el resto del país. Mientras buena parte de la Península se adentrará en un escenario claramente invernal, con frío, posibles nevadas y un ambiente más seco de lo habitual, el Archipiélago quedará al margen de estas anomalías y disfrutará de jornadas estables y propias de estas fechas, según la previsión difundida por Eltiempo.es.

La plataforma meteorológica recuerda que sus análisis se apoyan en la media climática de los últimos 30 años, un criterio técnico que permite evaluar desviaciones respecto a lo considerado normal, y no en percepciones recientes. Aun así, advierte de que la atmósfera es dinámica y puede introducir cambios a medida que se acerquen las fechas clave.

Un invierno que se deja sentir en la Península

El invierno astronómico comenzará acompañado de precipitaciones, frío y nieve en diferentes puntos del país. Sin embargo, el balance general del mes de diciembre apunta a un menor protagonismo de las lluvias en el oeste peninsular y a un papel dominante del frío, especialmente conforme se aproxime el final del año.

Durante la semana de Navidad, el patrón térmico será relativamente homogéneo. Gran parte de la Península registrará temperaturas ligeramente inferiores a lo habitual, sin extremos acusados, pero con una sensación térmica plenamente invernal, más evidente durante la noche y a primeras horas del día.

Menos lluvias en el oeste y estabilidad en el este

En cuanto a las precipitaciones, en el pronóstico de Eltiempo.es recogido por Europa Press, prevé un déficit de lluvias en el oeste peninsular, con una Navidad más seca de lo normal en comunidades como Galicia, Extremadura, el oeste de Castilla y León y Andalucía occidental. El centro peninsular también podría presentar valores ligeramente por debajo de la media.

Por el contrario, el este del país y el área mediterránea se mantendrán en valores cercanos a lo habitual, sin grandes anomalías en cuanto a lluvias. Este reparto desigual de las precipitaciones es coherente con los patrones atmosféricos previstos para el final de año.

Canarias: estabilidad y tiempo acorde a la época

En este contexto, Canarias se desmarca del escenario invernal más acusado. La previsión señala que la semana navideña transcurrirá sin grandes sobresaltos, con tiempo estable y temperaturas dentro de lo esperable para estas fechas. No se anticipan episodios meteorológicos adversos ni anomalías destacables en el Archipiélago.

Este comportamiento atmosférico más benigno es habitual en las islas durante el invierno, gracias a su posición geográfica y a la influencia de los alisios, factores que suelen amortiguar los descensos térmicos más intensos.

Un final de año más frío en la Península

El cambio más relevante llegará con la despedida de 2025. Los modelos apuntan a un descenso térmico más marcado en gran parte de la Península, con temperaturas claramente más frías de lo normal, heladas frecuentes en zonas del interior y en áreas de montaña, y un inicio de enero con un invierno plenamente instalado.

En cuanto a las lluvias, el patrón apenas variará respecto a Navidad: el oeste y suroeste seguirán con un balance seco, mientras que el este y el Mediterráneo permanecerán dentro de la normalidad climática.